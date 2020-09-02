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Após investigação

Dono de açougue é preso suspeito de furtar gado em Aracruz

O homem também é investigado por aliciar vaqueiros da região, que foram levados para a delegacia. A estimativa, segundo a polícia, é que o dono dos animais possa ter sofrido prejuízo de R$ 16 mil

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 12:47
Delegacia Regional de Aracruz
Delegacia Regional de Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil
O proprietário de um açougue no município de Aracruz, na Região Norte do Estado, foi preso pela Polícia Civil, suspeito de ter sido mentor de um furto de gado e de participar do crime na comunidade de Santa Rosa, interior da cidade. A prisão aconteceu nesta terça-feira (1º), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
Há cerca de seis meses, nós iniciamos uma série de investigações a fim de apurar alguns furtos de gado, que estariam ocorrendo na região de Santa Rosa e também na região da Vila do Riacho. A partir dessas investigações, nós identificamos alguns grupos criminosos que estavam atuando nessas duas localidades. Um desses grupos era composto pelo indivíduo que foi preso na data de ontem (terça), que era proprietário de um açougue, explicou o delegado Rodrigo Peçanha, em entrevista à TV Gazeta Norte.
Além de ser investigado pelo furto, o açougueiro é apontado como suspeito de aliciar vaqueiros da região para atuarem nos crimes. O modo de atuação dele consistia em aliciar vaqueiros da região de Santa Rosa, para que os mesmos, em conjunto com ele, subtraíssem esse gado, pelo quais ele pagava um valor irrisório, muito abaixo do valor de mercado desses animais, destacou.

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Ainda de acordo com o delegado, os vaqueiros que foram levados para a delegacia prestaram depoimento, confessaram o crime e foram liberados. Já o proprietário do açougue continua preso, já que também possui passagem pela polícia pelo crime de receptação. O açougueiro vai responder por furto duplamente qualificado.
Nós fizemos a representação pela prisão preventiva dele, que foi atendido pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz ao qual demos cumprimento na data de ontem. Percebemos também que após essas investigações e a oitivas de pessoas das localidades, essas ocorrências findaram, o que demonstra um impacto direto do trabalho da Polícia Civil no que diz respeito à redução dos índices de criminalidade, ressaltou.
O caso continuará sendo investigado pela Polícia Civil. A estimativa, segundo a polícia, é que o dono dos animais possa ter sofrido um prejuízo de R$ 16 mil.
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte

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