Carga de tecido avaliada em R$ 350 mil foi recuperada pela polícia Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia recupera carga de R$ 350 mil em tecidos roubada na BR 101 no ES

Polícia Civil recuperou uma carga avaliada em R$ 350 mil reais em tecidos, que teria sido roubada no penúltimo domingo (23), na BR 101, em direção a João Neiva. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Crimes Contra Transporte de Cargas (DECCTC), que informou que a carga contendo cerca de 737 rolos de tecidos foi totalmente recuperada.

O motorista do caminhão onde a carga estava disse que parou em um posto de combustíveis, foi rendido por dois criminosos  um deles estava armado  e a partir daí foi feito refém pelos bandidos.

Em coletiva realizada no final da manhã desta quarta-feira (2), a delegada Raiana Bremenkamp, que está à frente das investigações, informou que os bandidos rodaram por vários locais com o caminhoneiro. "Ele informou que estava parado no posto em João Neiva, quando foi abordado e rendido. Colocaram ele em um carro de passeio e começaram a rodar com ele, depois o abandonaram na Rodovia do Contorno, onde ele conseguiu pedir ajuda. No dia seguinte ele registrou a ocorrência", contou a delegada.

CARGA FOI RECUPERADA

A carga de tecido, avaliada em R$ 350 mil, foi encontrada pela polícia em um galpão no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. "Desde o dia que a ocorrência foi registrada nós começamos a fazer diligência, contamos ainda com uma denúncia anônima que nos levou até esse galpão. Conseguimos confirmar com a vítima de que se tratava da carga dela, e essa carga foi recuperada de forma integral. São 737 rolos de tecido, com 20 kg cada um, avaliada em R$ 350 mil. A carga já está em poder da vítima", afirmou.

As investigações da polícia ainda não terminaram. De acordo com a delegada, a polícia quer descobrir quem cometeu o roubo e verificar se a carga estava no galpão, porque já havia sido adquirida por outra pessoa. Até o momento, ninguém foi preso.

"A gente pede a população que qualquer informação a respeito desse roubo, sobre quem colocou essa carga no galpão, é só ligar para o 181 ou mesmo de foma online pode cadastrar foto. O disque-denúncia é anônimo e qualquer tipo de informação pode ajudar na nossa investigação", pediu Raiana Bremenkamp.