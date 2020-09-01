Com passagem por tráfico

Suspeita de agredir a filha de cinco anos é presa em Afonso Cláudio

A detida também tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Exames realizados na criança comprovaram a presença de hematomas causados pelas agressões

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 20:13

Redação de A Gazeta

Violência doméstica
Criança de cinco anos era agredida "reiteradamente" Crédito: Pixabay
Uma mulher de 23 anos, suspeita de agredir a filha de cinco anos, foi presa em flagrante nesta terça-feira (01) em Afonso Cláudio, por uma equipe da Delegacia de Polícia do município. A ação foi realizada em conjunto com o Conselho Tutelar. A detida também tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Exames realizados na criança comprovaram a presença de hematomas e a suspeita foi confirmada.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, as agressões teriam acontecido de forma "reiterada", ou seja, repetidas vezes, e a prisão ocorreu após o recebimento de denúncias. Na casa onde a mulher foi detida a polícia ainda encontrou um pé de maconha e uma bucha da droga já pronta para o uso.
Maconha apreendida onde morava a agressora e os filhos Crédito: Polícia Civil
Além da suposta agressora, também havia outra mulher na residência. De acordo com a PC, ambas faziam uso da droga na presença de duas crianças, a menina agredida e o irmão, de dois anos. 
A mulher que usava drogas junto com a mãe das crianças também tinha passagem por tráfico. Ela assinou um Termo Circunstanciado por crime de posse e uso de drogas e foi liberada.
A detida, mãe do casal, foi autuada por lesões corporais na forma da Lei Maria da Penha e por posse e uso de drogas. Ela foi conduzida para o Centro de Triagem de Viana (CTV). As crianças seguem sob a custódia do Conselho Tutelar.

