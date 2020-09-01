Máquinas e R$ 20 mil do Jogo do Bicho são apreendidos em bares de Viana

A Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu mais de R$ 20 mil reais, apostas e máquinas utilizadas para jogo do bicho em dois bares de Viana Sede. A operação ocorreu na última quinta-feira (27) e foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi). Os proprietários dos estabelecimentos foram ouvidos e liberados.
De acordo com o titular da Decodi, o delegado Márcio Braga, no primeiro bar a equipe apreendeu R$ 2.290,00, além de uma máquina e alguns poules, nome usado para denominar as apostas. No segundo bar, mais R$ 18 mil foram recolhidos. Uma máquina e unidades de apostas também foram encontradas no local.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, um homem de 52 anos e outro de 35, que são responsáveis pelos bares, assinaram Termos Circunstanciados (TC) e foram liberados. O material apreendido foi encaminhado para uma perícia técnica.