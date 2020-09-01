Integrantes de quadrilha que cometeu 90% dos arrombamentos em região do ES são presos

Operação policial prendeu três integrantes de grupo responsável por uma série de arrombamentos na Região Serrana do ES Crédito: Divulgação / PC

Três integrantes de uma quadrilha especializada em arrombamentos a estabelecimentos comerciais e industriais foram presos na madrugada dessa segunda-feira (31). O grupo, que também saqueava canteiro de obras, é responsável por pelo menos 30 arrombamentos ocorridos na Região Serrana do Espírito Santo de janeiro a agosto de 2020.

De acordo com a polícia, tudo era alvo dos bandidos: já saquearam escola, uma associação de apicultores artesanais e até uma obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) às margens da BR 262

"Eles iniciaram os arrombamentos em janeiro. Em fevereiro fizeram outros e a partir de maio se intensificaram os arrombamentos, chegando a acontecer dois ou três no mesmo final de semana. Chegavam a subtrair equipamentos que custavam R$ 5 mil a R$ 10 mil reais. Em uma obra do Dnit chegaram subtrair compressor, a gente não tem o valor estimado, mas deve ter um custo de cerca de R$ 20 mil, R$ 30 mil reais", afirmou Geraldo Peçanha, delegado titular da delegacia de Domingos Martins.

ESCOLA E ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES SAQUEADAS

As investigações começaram depois que uma escola municipal, no distrito de São Miguel, em Domingos Martins, foi arrombada. Os bandidos levaram quase tudo. "A gente acionou a perícia, e a ousadia foi tanta que, após o local ser periciado, no dia seguinte eles voltaram e roubaram o restante das coisas. Levaram tudo: geladeira, equipamentos, computadores e até as câmeras de segurança levaram no dia seguinte", conta o delegado.

Parte do material roubado pelos bandidos foi recuperado pela polícia Crédito: Divulgação / PC

Em outra situação, em fevereiro, os bandidos roubaram cerca de 500 litros de mel de uma associação no distrito de Paraju, em Marechal Floriano. Desse total, cerca de 300 litros, avaliados em R$ 9 mil, foram recuperados.

"Imagina quanto tempo essa associação demorou para produzir todo esse mel. Eles foram lá e levaram tudo numa noite. As pessoas trabalham a vida inteira para construir um patrimônio, sustentar a família. Em um dia só o criminoso chega e leva tudo" Geraldo Peçanha - Delegado titular da delegacia de Domingos Martins

A PRISÃO DO GRUPO

A prisão dos criminosos só foi possível com o trabalho conjunto das polícias Militar e Civil, além da colaboração da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os investigadores chegaram até o grupo, depois que agentes da PRF conseguiram identificar um dos veículos utilizados por eles para cometer os crimes.

Os bandidos agiam sempre de madrugada e com veículos diferentes. O grupo é de Cariacica, saía de madrugada para cometer os crimes e voltava para a Grande Vitória. A polícia chegou a identificar quatro veículos que foram alugados pelo grupo para utilizar nos arrombamentos.

Grupo usava carro com reboque para transportar material roubado da Região Serrana para a Grande Vitória Crédito: Divulgação / PC

Na madrugada dessa segunda-feira (31), durante uma operação, três homens de 36, 45 e 47 anos foram presos. Outros dois integrantes do grupo também já foram identificados e a polícia trabalha para identificar o sexto homem envolvido nos crimes.

"Eles não perdiam a viagem. Traziam os produtos que eles roubavam e aproveitavam qualquer veículo ou caminhão, que estava a beira da BR e subtraiam a bateria. Um dos integrantes era responsável só por vender essas baterias roubadas. Eles passaram nesses canteiros de obras às margens da BR 262 até chegar a Pedra Azul, saíam de madrugada saqueando tudo que conseguiam", relatou o delegado Geraldo Peçanha.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, resta ainda uma segunda fase da operação para recuperar mais material subtraído, além de identificar e prender outros envolvidos.

"É uma investigação muito difícil, por isso a importância da PRF, para ajudar a identificar, porque eles passam sempre pela BR 262. Esse grupo é responsável por 90% dos arrombamentos que aconteceram esse ano em Domingos Martins e Marechal Floriano. O chefe do grupo já foi condenado a mais de 30 anos pela prática de crime contra o patrimônio e utilizava sete nomes falsos. Três bandidos já foram presos, outros dois identificados e ainda falta identificar e prender mais um ou dois envolvidos", explicou Arruda.