Explosivo

Policiais militares apreendem bananas de dinamite e drogas na Serra

Explosivo foi encontrado em um casa onde, segundo a polícia, era feito o embalo de drogas

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 13:13

Redação de A Gazeta

Bananas de dinamite apreendidas pela PM na Serra Crédito: Divulgação/SESP
Policiais militares da Força Tática apreenderam cinco bananas de dinamites no bairro Parque das Gaivotas, na Serra, na noite desta segunda-feira (31). Além do explosivo, os PMs também apreenderam uma quantidade de maconha com o trio.
Durante patrulhamento pela Avenida Beira Rio, os policiais perceberam que duas adolescentes, no interior de um coletivo, demonstraram nervosismo ao visualizarem a viatura.

Foi feita a abordagem e, com elas, foram apreendidos dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 500 gramas cada, e duas buchas da mesma substância.
Segundo a polícia, questionadas, as jovens relataram que fariam a entrega da droga no Terminal de Jacaraípe. Elas levaram os militares no endereço onde teriam recebido a maconha.
Ao se aproximarem do local, os policiais perceberam um movimento de fuga de indivíduos, que pularam um muro, sendo abordado no imóvel apenas um homem, de 32 anos.
Durante buscas no interior da residência foi notado pelos militares diversos indícios de que o local era utilizado para o corte e embalo de drogas.
Cinco bananas de dinamites de origem desconhecida foram localizadas na casa, sendo a ocorrência encaminhada à Delegacia Regional da Serra.
O suspeito, de 32 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido ao presídio. As adolescentes, 16 e 17 anos, assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foram reintegradas às famílias.
A droga apreendida será encaminhada para o Laboratório de Química Legal, do Departamento Médico Legal da Polícia Civil, para ser analisado e será incinerado. O artefato explosivo foi recolhido pela equipe especializada da PM e encaminhado à Sede da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), para devido descarte do material.

