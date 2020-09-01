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Com 40 máquinas de cartão

Suspeito de aplicar golpe do falso motoboy é preso em Cariacica

Segundo a polícia, as vítimas são convencidas de que seus cartões de crédito foram clonados e entregam os cartões com a senha aos golpistas, acreditando que são funcionários da empresa

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 08:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 08:57
Viatura da Polícia Civil
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um suspeito de aplicar o golpe do falso motoboy foi preso em flagrante no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, nesta segunda-feira (31). A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DEFA). Com ele foram apreendidos cerca de 40 máquinas de cartão utilizadas no golpe.
De acordo com a Polícia Civil, no golpe do falso motoboy as vítimas são convencidas de que seus cartões de crédito foram clonados e entregam os cartões com a senha aos golpistas, acreditando que são funcionários da operadora financeira e que farão o bloqueio.
Mais informações serão passadas em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (1º).

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