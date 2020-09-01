Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Homem é detido após se masturbar em Transcol e usar Bíblia para esconder o ato no ES
Homem é detido após se masturbar em Transcol e usar Bíblia para esconder o ato no ES

Duas mulheres sentadas próximas ao homem perceberam a atitude suspeita e constataram que ele estava se masturbando

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 08:10

Redação de A Gazeta

O homem teria utilizado uma Bíblia para esconder a masturbação no coletivo Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um homem foi detido e levado para a delegacia depois de se masturbar dentro de um ônibus do Transcol. Segundo testemunhas, o ato se deu em um ônibus da linha 501 desde a Reta da Penha, em Vitória, até o Terminal de Carapina, na Serra, onde ele foi abordado. De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o homem utilizou uma Bíblia para esconder a masturbação no coletivo.
Ainda segundo a Guarda, duas mulheres sentadas próximas ao homem perceberam a atitude suspeita e constataram que ele estava se masturbando.
A vítima informou que embarcou no coletivo 501, na Reta da Penha, e que, ao chegar próximo ao prédio da Petrobras, uma outra mulher entrou e sentou ao lado da vítima. Essa mulher visualizou o indivíduo que estava na cadeira ao lado, fazendo gestos obscenos e se masturbando, olhando firmemente para a vítima, contou o agente Luiz Cláudio, da Guarda Municipal.
O homem continuou se masturbando até chegar no Terminal de Carapina, na Serra. Uma das vítimas foi até a porta do meio para tentar sair e viu que o homem estava indo atrás dela. O motorista viu toda situação, fechou as portas, saiu do ônibus e foi pedir ajuda.

Veja Também

Homem é detido por assediar mulher no Terminal de Jardim América

Delegada do ES explica a diferença entre importunação e assédio sexual

O suspeito até tentou fugir, mas pessoas que estavam no terminal seguraram ele até a chegada da Guarda. Para os agentes, ele negou que tenha feito algo de errado.
Ele informou que toma remédios controlados, que precisava chegar em casa, e que não tinha feito nada, ele nega. Mas tanto a vítima quanto a testemunha afirmam que realmente ele praticou o ato de masturbação, e que foi visto sim no coletivo que o cinto estava aberto e a calça também, contou o agente Luiz Cláudio.
De acordo com o agente, ele abriu a Bíblia e tentava esconder o ato. Tinha também uma sacola que estava escondendo o ato que ele estava fazendo, afirmou. 
O homem foi levado para o DPJ da Serra para prestar depoimento.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados