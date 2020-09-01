Homem é detido após se masturbar em Transcol e usar Bíblia para esconder o ato no ES

Um homem foi detido e levado para a delegacia depois de se masturbar dentro de um ônibus do Transcol. Segundo testemunhas, o ato se deu em um ônibus da linha 501 desde a Reta da Penha, em Vitória, até o Terminal de Carapina, na Serra, onde ele foi abordado. De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o homem utilizou uma Bíblia para esconder a masturbação no coletivo.
Ainda segundo a Guarda, duas mulheres sentadas próximas ao homem perceberam a atitude suspeita e constataram que ele estava se masturbando.
A vítima informou que embarcou no coletivo 501, na Reta da Penha, e que, ao chegar próximo ao prédio da Petrobras, uma outra mulher entrou e sentou ao lado da vítima. Essa mulher visualizou o indivíduo que estava na cadeira ao lado, fazendo gestos obscenos e se masturbando, olhando firmemente para a vítima, contou o agente Luiz Cláudio, da Guarda Municipal.
O homem continuou se masturbando até chegar no Terminal de Carapina, na Serra. Uma das vítimas foi até a porta do meio para tentar sair e viu que o homem estava indo atrás dela. O motorista viu toda situação, fechou as portas, saiu do ônibus e foi pedir ajuda.
O suspeito até tentou fugir, mas pessoas que estavam no terminal seguraram ele até a chegada da Guarda. Para os agentes, ele negou que tenha feito algo de errado.
Ele informou que toma remédios controlados, que precisava chegar em casa, e que não tinha feito nada, ele nega. Mas tanto a vítima quanto a testemunha afirmam que realmente ele praticou o ato de masturbação, e que foi visto sim no coletivo que o cinto estava aberto e a calça também, contou o agente Luiz Cláudio.
De acordo com o agente, ele abriu a Bíblia e tentava esconder o ato. Tinha também uma sacola que estava escondendo o ato que ele estava fazendo, afirmou.
O homem foi levado para o DPJ da Serra para prestar depoimento.
