Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cariacica

Homem é detido por assediar mulher no Terminal de Jardim América

Durante a ocorrência, os policiais descobriram que o homem de 20 anos já está sendo investigado por estupro de vulnerável

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 07:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 07:25
Terminal do Transcol em Jardim América, Cariacica
Terminal do Transcol em Jardim América, Cariacica Crédito: Secom/ES
Um homem de 20 anos foi detido por assédio sexual no Terminal de Jardim América, em Cariacica, nesta segunda-feira (31). Segundo a vítima, uma jovem de 19 anos, ele começou a acariciá-la em uma fila de espera do ônibus. O homem ainda tentou fugir dos policiais que estavam no local, mas acabou alcançado e detido. Durante a ocorrência, os agentes descobriram que ele está sendo investigado também por estupro de vulnerável.
De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima, uma jovem de 19 anos, estava na fila esperando o ônibus, quando o abusador, que estava atrás dela, começou a acariciá-la. Diante da situação, a jovem acionou uma viatura que estava no terminal. Os policiais foram atrás do homem, que ainda tentou correr, mas sem sucesso. Ele foi detido e, durante a ocorrência, os militares descobriram que o abusador está sendo investigado também por estupro de vulnerável.

Veja Também

Delegada do ES explica a diferença entre importunação e assédio sexual

Universitária compra arma de choque para se defender de assédio em ônibus

O homem foi levado para a Delegacia do Plantão da Mulher, onde foi autuado pelo crime de assédio sexual. Ele assinou um termo circunstanciado se comprometendo a se apresentar ao juiz sempre que for solicitado e foi liberado.
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados