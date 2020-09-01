Homem é detido por assediar mulher no Terminal de Jardim América

De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima, uma jovem de 19 anos, estava na fila esperando o ônibus, quando o abusador, que estava atrás dela, começou a acariciá-la. Diante da situação, a jovem acionou uma viatura que estava no terminal. Os policiais foram atrás do homem, que ainda tentou correr, mas sem sucesso. Ele foi detido e, durante a ocorrência, os militares descobriram que o abusador está sendo investigado também por estupro de vulnerável.