Homem é detido por assediar mulher no Terminal de Jardim América

Um homem de 20 anos foi detido por assédio sexual no Terminal de Jardim América, em Cariacica, nesta segunda-feira (31). Segundo a vítima, uma jovem de 19 anos, ele começou a acariciá-la em uma fila de espera do ônibus. O homem ainda tentou fugir dos policiais que estavam no local, mas acabou alcançado e detido. Durante a ocorrência, os agentes descobriram que ele está sendo investigado também por estupro de vulnerável.
De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima, uma jovem de 19 anos, estava na fila esperando o ônibus, quando o abusador, que estava atrás dela, começou a acariciá-la. Diante da situação, a jovem acionou uma viatura que estava no terminal. Os policiais foram atrás do homem, que ainda tentou correr, mas sem sucesso. Ele foi detido e, durante a ocorrência, os militares descobriram que o abusador está sendo investigado também por estupro de vulnerável.
O homem foi levado para a Delegacia do Plantão da Mulher, onde foi autuado pelo crime de assédio sexual. Ele assinou um termo circunstanciado se comprometendo a se apresentar ao juiz sempre que for solicitado e foi liberado.
Com informações da TV Gazeta