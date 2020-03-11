Universitária compra arma de choque para se defender de assédio em ônibus

Estudante vítima de importunação sexual - Editoria: Cidades Crédito: Vitor Jubini

Todo dia, ela anda de ônibus. Quase sempre, na mesma linha. Sai cedo de casa para o estágio e volta tarde da noite da universidade. Aos 21 anos, uma universitária passou a ter pânico de usar o transporte público depois de ser vítima de importunação sexual dentro do ônibus por duas vezes no período de um ano. Agora, ela carrega uma arma de choque dentro da bolsa na tentativa de reagir contra um assediador.

O acusado identificado como sendo Jeferson Bispo dos Santos, 23 anos, foi detido por policiais militares da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar. Ele foi autuado em flagrante na delegacia e foi levado para o presídio no mesmo dia.

"A culpa não é da vítima. Se quem estiver à volta perceber o que está acontecendo, se coloque no lugar do outro, seja solidário e ajude" Universitária, 21 anos - Vítima de importunação sexual

Uma triste coincidência, porém, assustou ainda mais a estudante. Jeferson já responde a crime de importunação sexual, cometido há um ano, contra a mesma vítima. Na época, o acusado também sentou-se ao lado da estudante, passou a mão na perna e no braço dela. Ela se levantou, foi para os fundos do ônibus e foi acompanhada pelo criminoso. Antes que a garota descesse, o suspeito chegou a puxá-la pelo braço. A universitária acredita que foi reconhecida pelo assediador.

Eu mesma só o reconheci porquê vi que há um ano ele tinha um ferimento na barriga. Agora, tem uma cicatriz. Não sei descrever o que é passar por isso uma vez, quanto mais duas. É desesperador, eu não conseguia sequer ficar em pé direito, desabafou a jovem, que faz acompanhamento psicológico desde o primeiro crime.

No ano passado, a universitária chegou a ser perseguida dentro do ônibus pelo suspeito, por isso passou a carregar uma arma de choque na mochila. Eu queria era não ter que ter passado por isso de novo, ainda mais com a mesma pessoa. Porém, eu não consegui ter nenhuma reação, não consegui pegar a arma de choque, eu só chorei e as pessoas ao redor perceberam e pediram ajuda à polícia que passava na hora, disse.

Estudante vítima de importunação sexual - Editoria: Cidades Crédito: Vitor Jubini

AJUDA FEZ A DIFERENÇA

As duas situações causaram danos psicológicos para a estudante, porém, ela descreveu uma diferença entre elas. Na segunda vez que fui vítima, os outros passageiros foram solidários, uma moça na minha frente pediu ajuda, um rapaz também colaborou e outra mulher tentou chamar a polícia no telefone antes da viatura aparecer", contou a estudante de pedagogia.

"Já na primeira vez, até havia pessoas que eu conhecia no ônibus e nada fizeram. Acho muito importante quem está de fora ajudar, pois quem é vítima fica sem reação" Universitária, 21 anos - vítima de importunação sexual

A jovem também deixou um recado para outras mulheres que são vítimas de crimes sexuais dentro de coletivos. A culpa não é sua. E para as pessoas que estão em volta, se perceberem o que está acontecendo, se coloquem no lugar do outro, pois hoje fui eu, mas amanhã pode ser a filha, a esposa ou a mãe de um deles. Não desejo o que passei ninguém, mas todas estamos sujeitas. Por isso, sejam solidários e ajudem, completou.