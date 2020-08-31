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Câmera flagrou tudo

Homem rasteja para evitar sensores ao roubar restaurante em Vila Velha

Esta foi a segunda vez que o estabelecimento foi assaltado durante a pandemia. Depois do primeiro crime, o dono investiu no sistema de segurança

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:48
Criminoso conseguiu entrar no restaurante em Vila Velha pela janela
Criminoso conseguiu entrar no restaurante em Vila Velha pela janela Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um restaurante no Centro de Vila Velha, na Grande Vitória, foi arrombado pela segunda vez durante a pandemia do novo coronavírus. O segundo arrombamento foi registrado na madrugada deste domingo (30). As câmeras de videomonitoramento registraram o criminoso entrando e furtando o estabelecimento. O criminoso entrou e saiu sem disparar nenhum alarme do sistema de segurança do local. 
Pelas câmeras, o dono conseguiu ver a ação do criminoso. Ele quebrou o portão da frente e acessou o interior do estabelecimento por uma janela lateral que não tinha alarme.
Dentro do local, o assaltante se arrastou por alguns minutos para não acionar o alarme e teve acesso ao caixa do restaurante. Depois, o criminoso fugiu deixando prejuízo de R$ 3 mil, sendo R$ 1.600 do dinheiro que estava no caixa.
Ele foi na janela lateral onde não tem sensor e foi se arrastando até o caixa, onde ele roubou o nosso dinheiro da semana, contou o dono do restaurante, Thalis Ramos.
Pela ação do criminoso, Ramos suspeita que ele já conhecia o sistema de segurança do restaurante, porque a instalação dos sensores é recente. Eles foram colocados depois que o estabelecimento foi invadido pela primeira vez durante a pandemia.
Na primeira vez, eles foram mais agressivos. Três criminosos chegaram em um carro. Eles arrombaram o cadeado, entraram e levaram duas televisões, todas as bebidas e o dinheiro que estava no caixa, contou o dono do restaurante.
Polícia Militar informou que, além do policiamento preventivo realizado 24h por dia, o bairro tem viaturas de reforço em horários com registros de maior incidência de crimes.
A PM disse ainda que faz várias ações ostensivas diariamente no Centro de Vila Velha, inclusive nas madrugadas.
Com informações do G1 ES

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