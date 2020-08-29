PRF apreende 235 celulares e 25 smartwatches sem nota fiscal em Anchieta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 235 celulares smartphones sem nota fiscal no Km 370 da BR 101, no município de Anchieta, localizado na Região Sul do Espírito Santo, no fim da manhã deste sábado (29). Além desses itens, também foram encontrados dezenas de relógios digitais (smartwatches) desacompanhados de comprovação fiscal.
De acordo com a polícia, agentes realizavam fiscalização quando abordaram o veículo Mitsubishi Outlander com dois ocupantes. Ao realizarem a vistoria no carro encontraram em seu interior diversas caixas contendo centenas de aparelhos smartphones, além de smartwatches, dentre outros materiais eletrônicos idênticos.
"Após conferência do material, foi constatado o transporte de mercadoria sem nota fiscal. Foram identificados 235 aparelhos smartphones Xiaomi e 25 relógios smartwatches da mesma marca sem a devida comprovação fiscal. Nesse sentido, foi acionada a equipe da Secretaria da Fazenda Estadual (Sefaz) para a adoção das providências pertinentes", disse a polícia, em nota.