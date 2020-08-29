PRF apreende 235 celulares e 25 smartwatches sem nota fiscal em Anchieta

De acordo com a polícia, agentes realizavam fiscalização quando abordaram o veículo Mitsubishi Outlander com dois ocupantes. Ao realizarem a vistoria no carro encontraram em seu interior diversas caixas contendo centenas de aparelhos smartphones, além de smartwatches, dentre outros materiais eletrônicos idênticos.

"Após conferência do material, foi constatado o transporte de mercadoria sem nota fiscal. Foram identificados 235 aparelhos smartphones Xiaomi e 25 relógios smartwatches da mesma marca sem a devida comprovação fiscal. Nesse sentido, foi acionada a equipe da Secretaria da Fazenda Estadual (Sefaz) para a adoção das providências pertinentes", disse a polícia, em nota.