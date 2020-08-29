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Seis carretas com granito são apreendidas com excesso de peso na Serra

De acordo com informações da PRF,  somadas,  as cargas passaram de cem toneladas de excesso. Foram apontadas irregularidades como falhas no sistema de fixação das rochas

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 14:35
Carreta com excesso de peso
Carreta com excesso de peso apreendida na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Seis carretas carregadas com blocos de granito foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) na madrugada deste sábado (29). As carretas, do tipo bitren, foram apreendidas na BR 101, na Serra, na altura do quilômetro 251.
De acordo com informações da PRF, somadas as cargas passaram de cem toneladas de excesso. Além de excesso de peso, durante a fiscalização, foram apontadas irregularidades como falhas no sistema de fixação das rochas sobre as carrocerias e a  ausência de notas fiscais de algumas das cargas.
Carreta aprendida pela PRF, na Serra
Outra carreta aprendida pela PRF, na Serra Crédito: Divulgação/PRF

IRREGULARIDADES

A instituição também informou que, quando ocorre excesso de peso para além de 15% da capacidade de carga do veículo, ou é verificada falta ou falha na utilização dos equipamentos exigidos para o transporte dos blocos, além das multas e medidas administrativas, é confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
O TCO é enviado ao Ministério Público Estadual do Espírito Santo (MPES), em razão da incursão dos infratores (motoristas, transportadores e/ou embarcadores) no artigo 132 do Código Penal por expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, explica.
Sobre a falta de notas fiscais, a PRF informou que a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) foi acionada para que sejam adotadas medidas pertinentes quanto às mercadorias que estavam sem tal comprovação.

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