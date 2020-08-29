Seis carretas com granito são apreendidas com excesso de peso na Serra

Carreta com excesso de peso apreendida na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

De acordo com informações da PRF, somadas as cargas passaram de cem toneladas de excesso. Além de excesso de peso, durante a fiscalização, foram apontadas irregularidades como falhas no sistema de fixação das rochas sobre as carrocerias e a ausência de notas fiscais de algumas das cargas.

Outra carreta aprendida pela PRF, na Serra Crédito: Divulgação/PRF

IRREGULARIDADES

A instituição também informou que, quando ocorre excesso de peso para além de 15% da capacidade de carga do veículo, ou é verificada falta ou falha na utilização dos equipamentos exigidos para o transporte dos blocos, além das multas e medidas administrativas, é confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O TCO é enviado ao Ministério Público Estadual do Espírito Santo (MPES), em razão da incursão dos infratores (motoristas, transportadores e/ou embarcadores) no artigo 132 do Código Penal por expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, explica.