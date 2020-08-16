Para evitar acidente, PRF dá carona a andarilho que percorria BR 262

Um homem que descia a pé a BR 262 , em Domingos Martins, ganhou uma carona da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para deixar a rodovia neste domingo (16). O trecho não tem acostamento, o que tornava a situação muito perigosa tanto para os motoristas quanto para o pedestre.
Agentes da PRF realizavam o serviço de ronda pela rodovia quando, na altura do Km 37, se depararam com o andarilho. O homem caminhava pela pista e empurrava um carrinho com objetos diversos.
Os policiais colocaram sobre a carroceria da viatura os pertences e o carrinho, e deram uma carona ao homem até o km 19, em Viana. O andarilho foi deixado no pátio de um posto de combustíveis, de onde poderia seguir a viagem por vias dotadas de acostamento e com maior segurança.