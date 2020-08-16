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Em Domingos Martins

Para evitar acidente, PRF dá carona a andarilho que percorria BR 262

Em segurança, homem foi deixado em um posto de gasolina, na cidade de Viana, de onde pode continuar seu trajeto pelo acostamento

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 15:17
PRF deu carona para andarilho que descia a BR 262, em Domingos Martins
PRF deu carona para andarilho que descia a BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação / PRF
Um homem que descia a pé a BR 262 , em Domingos Martins, ganhou uma carona da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para deixar a rodovia neste domingo (16). O trecho não tem acostamento, o que tornava a situação muito perigosa tanto para os motoristas quanto para o pedestre.
Agentes da PRF realizavam o serviço de ronda pela rodovia quando, na altura do Km 37, se depararam com o andarilho. O homem caminhava pela pista e empurrava um carrinho com objetos diversos. 
PRF deu carona para andarilho que descia a BR 262, em Domingos Martins
Homem foi deixado em posto de gasolina, em Viana Crédito: Divulgação / PRF
Os policiais colocaram sobre a carroceria da viatura os pertences e o carrinho, e deram uma carona ao homem até o km 19, em Viana. O andarilho foi deixado no pátio de um posto de combustíveis, de onde poderia seguir a viagem por vias dotadas de acostamento e com maior segurança.

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