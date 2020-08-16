Polícia encontra 48 tabletes de maconha enterrado em quintal na Serra

Droga estava enterrada no quintal de uma casa na Serra Crédito: Divulgação Polícia Militar

Polícia Militar prendeu um homem com 48 tabletes de maconha na noite de sábado (15), no bairro Costa Dourada, na Serra . A droga estava enterrada no quintal de uma residência, para onde o suspeito correu tentando fugir.

A prisão aconteceu após a PM receber uma denúncia de que um homem traficava na região. De acordo com a polícia, assim que uma equipe chegou no bairro, o suspeito correu, entrando no quintal de uma residência.

No quintal, os militares observaram uma trilha, em meio a um matagal, com parte da terra revirada. Eles cavaram o local, encontrando um tonel enterro com 48 tabletes de maconha. Próximo ao suspeito havia uma balança de precisão, um rádio comunicador e três pedaços de maconha.

Segundo a polícia, o homem assumiu a propriedade da droga. Ele chegou a relatar que teria enterrado outra parte as margens de um rio, mas desmentiu após a PM ir até o local e não encontrar nada. De acordo com militares, o suspeito disse que inventou a história para poder oferecer dinheiro a cada policial e então fugir.