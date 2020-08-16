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Suspeito detido

Polícia encontra 48 tabletes de maconha enterrado em quintal na Serra

Militares chegaram ao local após denúncia anônima. Homem tentou fugir, mas foi detido na varanda da residência onde a droga estava enterrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 12:51

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 12:51

um suspeito foi preso
Droga estava enterrada no quintal de uma casa na Serra Crédito: Divulgação Polícia Militar
Polícia Militar prendeu um homem com 48 tabletes de maconha na noite de sábado (15), no bairro Costa Dourada, na Serra. A droga estava enterrada no quintal de uma residência, para onde o suspeito correu tentando fugir.
A prisão aconteceu após a PM receber uma denúncia de que um homem traficava na região. De acordo com a polícia, assim que uma equipe chegou no bairro, o suspeito correu, entrando no quintal de uma residência. 
No quintal, os militares observaram uma trilha, em meio a um matagal, com parte da terra revirada. Eles cavaram o local, encontrando um tonel enterro com 48 tabletes de maconha. Próximo ao suspeito havia uma balança de precisão, um rádio comunicador e três pedaços de maconha. 

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Segundo a polícia, o homem assumiu a propriedade da droga. Ele chegou a relatar que teria enterrado outra parte as margens de um rio, mas desmentiu após a PM ir até o local e não encontrar nada. De acordo com militares, o suspeito disse que inventou a história para poder oferecer dinheiro a cada policial e então fugir. 
O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. 

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