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Desgorvernada

Carreta bate, derruba e arrasta dois postes em avenida da Serra

Acidente aconteceu durante a madrugada deste sábado (29), no bairro Civit II; não há informações sobre feridos e local continua sem energia elétrica

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 12:45
Carreta derrubou e arrastou dois postes no bairro Civit II, na Serra
Carreta derrubou e arrastou dois postes no bairro Civit II, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Uma carreta bateu, derrubou e arrastou dois postes durante a madrugada deste sábado (29) no bairro Civit II, na Serra, na Grande Vitória. O acidente aconteceu por volta das 3h. Durante a manhã, o veículo ainda estava no local, com um poste preso à cabine.
De acordo com informações da TV Gazeta, a carreta andou cerca de 200 metros desgovernada. No trajeto, acabou puxando fios e cabos e, consequentemente, derrubando outro poste. Na Avenida Civit há várias indústrias, que ficaram sem energia elétrica e internet, por causa do acidente.
Um amigo do motorista, que estava presente no local do acidente e não quis se identificar, disse que apesar do estrago causado, ele teve apenas escoriações no rosto e passa bem.
Carreta derrubou e arrastou dois postes no bairro Civit II, na Serra
Caminhão permanecia no local durante a manhã deste sábado (29) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
No início da tarde deste sábado (29), técnicos da concessionária EDP e de outras empresas ainda trabalhavam para consertar o estrago. No entanto, ainda não há previsão de quando a energia será restabelecida na região. Devido à batida e às manutenções, o trânsito no local ficou em meia pista.
A reportagem também procurou a Polícia Civil para saber se o motorista da carreta apresentava sinais de embriaguez. Porém, por meio de nota, a assessoria da corporação esclareceu que não tinham qualquer informação sobre o caso, porque ocorrências registradas em plantões anteriores não ficam disponíveis aos finais de semana.

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