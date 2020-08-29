Carreta bate, derruba e arrasta dois postes em avenida da Serra

Carreta derrubou e arrastou dois postes no bairro Civit II, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Uma carreta bateu, derrubou e arrastou dois postes durante a madrugada deste sábado (29) no bairro Civit II, na Serra , na Grande Vitória . O acidente aconteceu por volta das 3h. Durante a manhã, o veículo ainda estava no local, com um poste preso à cabine.

De acordo com informações da TV Gazeta, a carreta andou cerca de 200 metros desgovernada. No trajeto, acabou puxando fios e cabos e, consequentemente, derrubando outro poste. Na Avenida Civit há várias indústrias, que ficaram sem energia elétrica e internet, por causa do acidente.

Um amigo do motorista, que estava presente no local do acidente e não quis se identificar, disse que apesar do estrago causado, ele teve apenas escoriações no rosto e passa bem.

Caminhão permanecia no local durante a manhã deste sábado (29) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

No início da tarde deste sábado (29), técnicos da concessionária EDP e de outras empresas ainda trabalhavam para consertar o estrago. No entanto, ainda não há previsão de quando a energia será restabelecida na região. Devido à batida e às manutenções, o trânsito no local ficou em meia pista.