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Acidente

Delegado fica fica ferido após capotar viatura da polícia em Ecoporanga

Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco; exames constataram que o delegado fraturou três costelas

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 18:30
Delegado fica fica ferido após capotar viatura da polícia em Ecoporanga
Delegado fica fica ferido após capotar viatura da polícia em Ecoporanga Crédito: Leitor | A Gazeta
O delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, Leonardo Amorim perdeu o controle da viatura que estava dirigindo e capotou, em Ecoporanga, cidade em que trabalha no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (28), o delegado ficou ferido.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, por uma viatura da Polícia Militar. O estado de saúde do delegado é estável. Exames mostraram que ele fraturou três costelas. A polícia informou ainda que ele está consciente e deve receber alta em breve.
Leonardo Amorim, Delgado da Polícia Civil em Ecoporanga Crédito: Itamar Júnior/ AgitaEco
A Polícia Civil informou ainda que está prestando todo o apoio. Durante o período que o delegado estiver hospitalizado, o titular da Delegacia Regional de Barra de São Francisco responderá pela DP de Ecoporanga.

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