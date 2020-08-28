Delegado fica fica ferido após capotar viatura da polícia em Ecoporanga

O delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, Leonardo Amorim perdeu o controle da viatura que estava dirigindo e capotou, em Ecoporanga, cidade em que trabalha no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (28), o delegado ficou ferido.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, por uma viatura da Polícia Militar. O estado de saúde do delegado é estável. Exames mostraram que ele fraturou três costelas. A polícia informou ainda que ele está consciente e deve receber alta em breve.
A Polícia Civil informou ainda que está prestando todo o apoio. Durante o período que o delegado estiver hospitalizado, o titular da Delegacia Regional de Barra de São Francisco responderá pela DP de Ecoporanga.