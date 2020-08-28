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Acidente

Carreta bitrem carregada de areia tomba em Marataízes

Batida aconteceu na tarde desta sexta-feira (28), na ES 060. O motorista do veículo ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância para o pronto-socorro do balneário

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 18:10
Acidente aconteceu na rodovia ES 060, que liga Marataízes à Presidente Kennedy
Acidente aconteceu na rodovia ES 060, que liga Marataízes à Presidente Kennedy Crédito: Internauta
O motorista de uma carreta bitrem ficou ferido em um acidente na tarde desta sexta-feira (28) em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle em uma curva e tombou. A rodovia ES 060, que liga Marataízes à Presidente Kennedy, segue em meia pista até a retirada do veículo.
O bitrem estava carregado com areia e seguia no sentido Marataízes. O motorista tombou ao lado de um barranco, na região de Caculucagem, e foi socorrido por uma ambulância para o Pronto Atendimento da Barra, localizado no balneário. O estado de saúde do motorista não foi informado.

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