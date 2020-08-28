Carreta bitrem carregada de areia tomba em Marataízes

O motorista de uma carreta bitrem ficou ferido em um acidente na tarde desta sexta-feira (28) em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle em uma curva e tombou. A rodovia ES 060, que liga Marataízes à Presidente Kennedy, segue em meia pista até a retirada do veículo.
O bitrem estava carregado com areia e seguia no sentido Marataízes. O motorista tombou ao lado de um barranco, na região de Caculucagem, e foi socorrido por uma ambulância para o Pronto Atendimento da Barra, localizado no balneário. O estado de saúde do motorista não foi informado.