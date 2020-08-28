Médico de Venda Nova do Imigrante morre vítima da Covid-19

Doutor Paulo prestou serviços médicos a Venda Nova do Imigrante por anos e sempre foi reconhecido pelo ser carisma, competência, profissionalismo e prestatividade. Mais que a perda de um profissional, nós, pacientes e colegas de trabalho, lamentamos a partida de um ser humano que todos queriam por perto. Desejamos força para que os familiares e amigos enfrentem esse difícil momento de dor e registramos nossos votos de agradecimento a doutor Paulo pelos pelos exemplos, divulgou a prefeitura.