Médico de Venda Nova do Imigrante morre vítima da Covid-19

Um médico de 48 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (28), vítima da Covid-19. Paulo Assunção Martins Costa trabalhava e morava em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo o município, ele estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, desde o dia 17 de agosto.
A Secretaria de Saúde do município divulgou uma nota de pesar. Segundo a prefeitura de Venda Nova do Imigrante, o médico era servidor público e conhecido pelos colegas por seu carisma e profissionalismo. O Conselho Regional de Medicina também lamentou a perda de mais um médico em decorrência do novo coronavírus.
Doutor Paulo prestou serviços médicos a Venda Nova do Imigrante por anos e sempre foi reconhecido pelo ser carisma, competência, profissionalismo e prestatividade. Mais que a perda de um profissional, nós, pacientes e colegas de trabalho, lamentamos a partida de um ser humano que todos queriam por perto. Desejamos força para que os familiares e amigos enfrentem esse difícil momento de dor e registramos nossos votos de agradecimento a doutor Paulo pelos pelos exemplos, divulgou a prefeitura.
Segundo dados Secretaria de Estado da Saúde, 14.739 profissionais de saúde já foram infectados pelo vírus desde o início da pandemia, 35 morreram e 13.603 venceram a doença e estão curadas. Em Venda Nova do Imigrante, 55 trabalhadores dessa área testaram positivo e não havia mortes registradas.