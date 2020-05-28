Morador de Venda Nova do Imigrante faz relato sobre a cura da Covid-19
Em casa e curado após ser contaminado pelo novo coronavírus, Nilton Luiz Dias, de 57 anos, morador do distrito de São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, conta como foi vencer a doença. Nilton precisou ser entubado por duas vezes e quase perdeu a vida.
Em um vídeo, divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, nesta quinta-feira (28), ele revela momentos de tensão internado na UTI. Aos primeiros sintomas, ele conta que procurou um médico no hospital Padre Máximo, no município, e foi transferido no mesmo dia para unidade da Grande Vitória.
A transferência aconteceu no dia 27 de abril para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Na hora que fui colocado na sala lá, pensei, Senhor será que não vou ver mais minha família mais? Será que vou morrer? Fiquei pensando, achei que ia morrer, contou Nilton.
Segundo a Secretaria de Saúde do município, o paciente teve alta médica no dia 17 de maio. Chegou a notícia que era para eu vestir roupa, que ia sair, que meu filho estava me esperando. E foi a maior alegria. Chorei quando vi meu filho e minha nora. Eu sofri, nasci de novo. É terrível, depois que está lá dentro, só Deus para tirar a gente de lá".
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Venda Nova do Imigrante tem 41 casos de Covid-19 até o início da tarde desta quinta-feira (28). Deste número, 35 pessoas estão curadas da doença.