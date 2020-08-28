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Morte na estrada

Motorista morre em acidente com caminhão na BR 262, em Domingos Martins

Vítima tinha 40 anos e seguia pela BR 262, sentido Vitória. Ele perdeu o controle em uma curva, rodou na pista e bateu contra o caminhão de uma empresa de Marechal Floriano

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 16:32
Motorista de 40 anos morreu em acidente na BR 262
Motorista de 40 anos morreu em acidente na BR 262 Crédito: Redes sociais
Um motorista, de 40 anos, morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (29) em Domingos Martins, Região Serrana do Estado. A vítima seguia pela BR 262, por volta das 7h40, quando bateu contra o caminhão de uma empresa de Marechal Floriano. O trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ficou parcialmente interditado.
De acordo com a PRF, a batida aconteceu no Km 76 da rodovia federal. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local constatou que o motorista do carro, Chevrolet Prisma, já estava morto. Ele seguia no sentido Vitória e o motorista do caminhão Ford Cargo, no sentido contrário.
Um motorista, de 40 anos, morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (29) em Domingos Martins
Um motorista, de 40 anos, morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (29) em Domingos Martins Crédito: Redes sociais
A polícia informou que o condutor do carro de passeio perdeu o controle, rodou na pista, em uma curva, e bateu na lateral do caminhão. O motorista do caminhão não ficou ferido. A perícia foi acionada e o corpo da vítima encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A pista ficou parcialmente interditada até às 13h30.

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