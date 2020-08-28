Batida entre Onix e Mustang mata uma pessoa e deixa duas feridas em Linhares

As informações iniciais apontam que o motorista do Chevrolet Onix de cor branca seguia no sentido Linhares e bateu de frente com o Ford Mustang de cor vermelha, que vinha no sentido contrário, ao tentar fazer uma ultrapassagem. O motorista do Onix, identificado como Roberto Mendonça de Melo, de 42 anos, morreu na hora.
A esposa de Roberto, Vanuza Rocha, estava de carona no carro e ficou levemente ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares.
Com o impacto da batida, o Mustang saiu da pista e pegou fogo. O motorista do carro esportivo não teve o nome divulgado. Ele foi socorrido, sem ferimentos graves, e levado ao hospital.
SEGUNDO ACIDENTE EM MENOS DE 15 DIAS
De acordo com familiares de Roberto, o Onix que o empreiteiro dirigia pertencia a uma seguradora. No último dia 14 de agosto, ele sofreu outro acidente de trânsito em Linhares e teve o carro danificado.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta