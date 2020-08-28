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Norte do ES

Batida entre Onix e Mustang mata uma pessoa e deixa duas feridas em Linhares

O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (27), na rodovia estadual ES 248, que liga Linhares à Colatina. Com o impacto da colisão, o esportivo Ford Mustang de cor vermelha saiu da pista e pegou fogo. O motorista do Chevrolet Onix morreu

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 08:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 08:28
Acidente envolvendo um Chevrolet Onix e um Ford Mustang deixou uma pessoa morta em Linhares
Acidente envolvendo um Chevrolet Onix e um Ford Mustang deixou uma pessoa morta em Linhares Crédito: Internauta
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo um Chevrolet Onix e um Ford Mustang, na noite desta quinta-feira (27), em Linhares, no Norte do Estado. A batida aconteceu na rodovia estadual ES 248, que liga Linhares à Colatina.
As informações iniciais apontam que o motorista do Chevrolet Onix de cor branca seguia no sentido Linhares e bateu de frente com o Ford Mustang de cor vermelha, que vinha no sentido contrário, ao tentar fazer uma ultrapassagem. O motorista do Onix, identificado como Roberto Mendonça de Melo, de 42 anos, morreu na hora. 
Acidente entre Onix e Mustang na ES 248 , rodovia que liga Linhares a Colatina
Onix ficou completamente destruído e motorista morreu na hora Crédito: Internauta
A esposa de Roberto, Vanuza Rocha, estava de carona no carro e ficou levemente ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares.
Com o impacto da batida, o Mustang saiu da pista e pegou fogo. O motorista do carro esportivo não teve o nome divulgado. Ele foi socorrido, sem ferimentos graves, e levado ao hospital. 

SEGUNDO ACIDENTE EM MENOS DE 15 DIAS

De acordo com familiares de Roberto, o Onix que o empreiteiro dirigia pertencia a uma seguradora. No último dia 14 de agosto, ele sofreu outro acidente de trânsito em Linhares e teve o carro danificado.
Acidente entre Onix e Mustang na ES 248 , rodovia que liga Linhares a Colatina
Corpo de Bombeiros esteve no local para atender a ocorrência Crédito: Internauta
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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