Bombeiros homenageiam porteiro por ato heroico na Praia da Costa

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A entrega do certificado aconteceu no quartel do comando geral da Corporação, que fica na Enseada do Suá, em Vitória . O texto do documento resume a atitude do mais novo herói capixaba: foi além das funções da própria profissão e teve uma brilhante atuação, salvado uma vida, por meio das técnicas de abafamento.

"Uma homenagem mais que justa ao porteiro Therlândio, que fez um salvamento em Vila Velha, de um senhor de 80 anos, que estava com o corpo pegando fogo. Um ato que demonstra, não só técnica, mas um altruísmo acima do normal" Tenente-coronel Amaral - Corpo de Bombeiros

Além do certificado de honra ao mérito, porteiro recebeu um boné e uma camiseta dos bombeiros Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Acompanhado da esposa Bruna Roberta e da filha Beatriz Herbest, ele mantinha a posição humilde. Ele acha que é uma questão que Deus colocou na vida dele, como uma missão, mas não se vê como um herói, comentou o Tenente-coronel Amaral, que entregou o certificado de honra ao mérito.

No dia do incêndio, ainda emocionado, Therlândio contou que descobriu que o fogo estava na cobertura e arrombou a porta para salvar o morador. Fui uma ferramenta para auxiliar na hora. Não passou nada na minha cabeça, só pensava em ajudar. Com certeza faria de novo, contou.

O INCÊNDIO: 5 VÍTIMAS

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Registrado por volta das 14h55 de quarta-feira (26), o incêndio terminou com cinco vítimas. A mais grave delas foi o idoso que estava no apartamento que pegou fogo. Ele teve o peito, o pescoço e as pernas queimadas e foi levado de ambulância para um hospital particular de Vila Velha. O atual estado de saúde dele é desconhecido.