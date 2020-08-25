Manicure que infartou após incêndio a ônibus passa por cateterismo no ES

Local onde ônibus foi incendiado na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo Maria da Penha Santos, irmã de Terezinha, ela passa bem depois do procedimento e já respira sem a ajuda de aparelhos.

"Ela fez o cateterismo. Está respirando sem aparelho, está bem melhor. Amanhã ela pode descer para a enfermaria e ser acompanhada pela equipe do cardiologista. Não se sabe se ela vai fazer o tratamento no hospital logo ou pode vir fazer o tratamento em casa. Amanhã vai ser feita essa avaliação" Maria da Penha Santos - Irmã da manicure

Segundo a irmã, Terezinha ainda está em uma ala que exige mais cuidados, porque o pulmão foi afetado pela fumaça inalada durante o incêndio. Mas disse que a irmã deve ir para a enfermaria nesta quarta-feira (26).

Ela ainda está lá porque o pulmão dela está um pouco comprometido, por causa da fumaça, mas amanhã ela deve ir para a enfermaria. A equipe vai avaliar ela pra ver se ela terá alta ou se vai continuar, disse.

ÔNIBUS INCENDIADO

Terezinha passou mal após um ônibus ser incendiado na frente da casa onde mora no bairro Campinho da Serra, na Serra, no fim da noite do último domingo (23) . Segundo a irmã, tudo começou quando a irmã acordou assustada com o barulho e as chamas. "Quando começou a pegar fogo no ônibus e na fiação, ela acordou com aquele barulho todo. Foi para o lado de fora e inalou aquela fumaça. Ela já tem problema de pressão alta, e foi onde ela passou mal. Me ligou já quase não aguentando falar", disse, na ocasião.