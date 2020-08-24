Ônibus é incendiado em bairro da Serra

Ônibus incendiado em bairro da Serra Crédito: Reprodução

TV Gazeta. Imagens (veja vídeo abaixo) mostram o coletivo tomado pelas chamas e um caminhão do Corpo de Bombeiros realizando o atendimento da ocorrência. Um ônibus foi incendiado no final da noite deste domingo (23) no município da Serra , no bairro Campinho da Serra. A informação foi confirmada pela. Imagens (veja vídeo abaixo) mostram o coletivo tomado pelas chamas e um caminhão do Corpo de Bombeiros realizando o atendimento da ocorrência.

Segundo informações da reportagem da TV Gazeta no local, dois bandidos armados ordenaram que o motorista parasse o veículo, roubaram o celular dele e, em seguida, atearam fogo no ônibus.

Medidor de energia derretido perto de onde ônibus foi incendiado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Cabos da fiação elétrica da rua ficaram queimados por causa do incêndio e, por isso, residências do entorno estão sem energia na manhã desta segunda (24). Funcionários da concessionária responsável já estão no local realizando reparos.

Funcionário trabalha no local onde ônibus foi incendiado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

EDP

Em nota, a EDP informou ao G1/ES que ainda no domingo uma equipe esteve no local da ocorrência e eliminou os riscos de acidente com a rede elétrica afetada.

Para realizar o reparo, foi acionada uma equipe de obras pesadas, que está trabalhando no local para restabelecer o fornecimento o quanto antes para os 30 clientes que tiveram o serviço interrompido devido o incêndio.

POLÍCIA MILITAR

Por nota, a Polícia Militar falou sobre a dinâmica da ocorrência, disse que buscas foram realizadas, mas que nenhum suspeito foi localizado. Veja a resposta na íntegra.

"Por volta das 23h deste último domingo (23), o motorista de um coletivo acionou a PM e informou que teria sido abordado por dois indivíduos, um deles com arma de fogo e o outro com um galão de gasolina, que roubaram seu aparelho celular e posteriormente incendiaram o veículo. Nenhum recado sobre a motivação do crime foi deixado pelos indivíduos. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados".

BOMBEIROS

Também por nota, o Corpo de Bombeiros informou que realizou o atendimento da ocorrência, controlando as chamas. Ninguém ficou ferido. Veja a nota na íntegra.

"O Corpo de Bombeiros Militar informa que foi acionado no domingo (23), por volta das 23h30min para atender ocorrência de incêndio em ônibus, no bairro Campinho da Serra I. O solicitante relatou que colocaram fogo no ônibus e que as chamas estavam altas. Chegando ao local, a guarnição encontrou o ônibus todo incendiado em via pública. O incêndio foi combatido e extinto pela guarnição, que deixou o local aos cuidados da Polícia Militar e de uma equipe da empresa EDP que realizou a manutenção na rede elétrica, devido aos danos causados pelo fogo. Ninguém ficou ferido".

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SECRETARIA DA SEGURANÇA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou, por nota, que já estão em andamento as investigações do ataque, por parte da força-tarefa criada para as ocorrências envolvendo transporte coletivo. Veja a nota da Sesp.

"A Secretaria da Segurança Pública do Estado (Sesp) informa que as investigações do ataque a ônibus ocorrido em Campinho da Serra I, na Serra, na noite do último domingo (23) já estão em andamento por parte da Força Tarefa criada para apurar as ocorrências envolvendo transporte coletivo. Ainda não há informações sobre a motivação do caso, visto que os criminosos não deixaram nenhum tipo de recado, diferente das demais vezes.

As polícias Civil e Militar, em parceria com a inteligência da Sesp, têm realizado um trabalho intenso de monitoramento, na tentativa de impedir que novos casos ocorram. Na última sexta-feira (21), após a coleta de informações que indicavam a possibilidade de um incêndio a ônibus por parte de criminosos, foi identificado um veículo, com quatro suspeitos, que chegaram a ser abordados pela Guarda Municipal de Vitória, mas conseguiram fugir, abandonando o carro.

Dentro do automóvel os agentes encontraram um galão branco, vazio, mas com odor de combustível. O veículo e o material encontrado serão periciados. Cabe informar, ainda, que as investigações dos casos anteriores estão avançadas e a Sesp espera, em breve, apresentar os resultados do trabalho realizado pelas forças de segurança, em relação ao tema.

Local onde ônibus foi incendiado na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

OUTROS CASOS

Este é o sexto ônibus incendiado nos últimos dois meses na Grande Vitória. No início do mês, um coletivo foi incendiado em Cariacica. Em julho, quatro coletivos haviam sido incendiados em um período de dez dias."