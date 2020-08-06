Polícia prende irmãos que participaram de incêndios a veículos em Vitória

Homem foi preso durante operação da polícia em condomínio no bairro Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

25 anos e os outros dois têm 16 e 17 anos. O trio tem ligação com crimes ocorridos, como a queima de dois veículos no dia 19 de junho. Nesse mesmo dia, inclusive, Entre os detidos também estão três irmãos. O mais velho teme os outros dois têm. O trio tem ligação com crimes ocorridos, como a queima de dois veículos no dia 19 de junho. Nesse mesmo dia, inclusive, um ônibus foi incendiado na Rodovia Serafim Derenzi . A polícia acredita que os mandantes sejam os mesmos, porém, que os executores sejam pessoas diferentes.

AMEAÇAS

A delegada chefe da Divisão Patrimonial, Rhaiana Bremenkamp, que liderou as ações na operação, salientou que os três irmãos resistiram à prisão e deram trabalho para os policiais, inclusive colocando os moradores do condomínio, onde residem, contra à polícia.

A Delegada Rhaiana Bremenkamp coordenou a operação ocorrida nesta quarta-feira (05) Crédito: Arquivo/AG

"Essa operação foi realizada para o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão relacionados à queima de veículos observada no mês de junho. Com essa ação, conseguimos prender e apreender em flagrante delito, três suspeitos que eram investigados nesse caso. O suposto mandante, no qual fomos até o esconderijo dele, não se encontrava no endereço, por isso não conseguimos cumprir com o mandado de homicídio que há contra ele, mas nessa casa encontramos os outros suspeitos, que inclusive são irmãos. Eles desacataram, ofenderam e até agrediram um dos nossos policiais", contou Bremenkamp, que complementou sobre a audácia dos menores de idade.

"Os dois irmãos mais novos a todo momento diziam que eram menores, que no dia seguinte estariam soltos e que meus policiais iriam se ver com eles. Isso dentro da minha delegacia" Rhaiana Bremenkamp - Chefe da Divisão Patrimonial

Segundo a chefe da Patrimonial, o trio foi preso por tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse de munição, desacato, ameaça e resistência à prisão. A delegada destacou que a retirada de circulação dos suspeitos representa menos terror na região onde atuavam, já que era prática comum deles amedrontar os moradores.

APREENSÕES

Além das prisões, a ação resultou na apreensão de muitos materiais utilizados pelos criminosos, entre eles 12 caixas de fogos de artifício, cada uma delas contendo seis foguetes de 12 tiros. Foram recolhidos ainda oito radiocomunicadores, cerca de um quilo de maconha, munições de diversos calibres e ainda pássaros silvestres.