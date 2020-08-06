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Com equipe da prefeitura

Guarda de Vila Velha é recebida a tiros no Morro do Jaburuna

O crime aconteceu por volta das 17h, quando agentes de uma secretaria do município precisavam ir ao local para notificar um imóvel construído em situação irregular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 09:01

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 09:01

Viatura da Guarda Municipal de Vila Velha em rua da cidade
Viatura da Guarda Municipal de Vila Velha em rua da cidade Crédito: Facebook|Prefeitura de Vila Velha
A Guarda Municipal de Vila Velha e uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos foram recebidas a tiros no Morro do Jaburuna, em Vila Velha, no fim da tarde desta quarta-feira (5). As informações foram passadas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
O crime aconteceu por volta das 17h, quando agentes da secretaria do município precisavam ir ao local para notificar um imóvel construído em situação irregular. Para isso, pediram apoio da Guarda Municipal.

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Chegando no imóvel, o grupo foi recebido a tiros por bandidos. De acordo com a assessoria de imprensa da Guarda Municipal, não houve o revide por parte dos agentes, para evitar um confronto ainda maior. A equipe da Secretaria de Serviços Urbanos desceu em segurança com os agentes da Guarda, que depois realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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