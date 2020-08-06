Guarda de Vila Velha é recebida a tiros no Morro do Jaburuna

O crime aconteceu por volta das 17h, quando agentes da secretaria do município precisavam ir ao local para notificar um imóvel construído em situação irregular. Para isso, pediram apoio da Guarda Municipal.

Chegando no imóvel, o grupo foi recebido a tiros por bandidos. De acordo com a assessoria de imprensa da Guarda Municipal, não houve o revide por parte dos agentes, para evitar um confronto ainda maior. A equipe da Secretaria de Serviços Urbanos desceu em segurança com os agentes da Guarda, que depois realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.