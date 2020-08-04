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Boa Vista I

Granada é encontrada em ferro-velho de Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, nesta manhã (04) foi realizada operação no local, com interdição da rua. O dispositivo foi levado pela Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 15:53

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 15:53

Granada é encontrada em ferro velho de Vila Velha
Granada é recolhida pela polícia em ferro-velho de Vila Velha Crédito: Divulgação | PMES
Uma bomba possivelmente do Exército, chamada de "granada defensiva", foi recolhida em um ferro-velho localizado no bairro Boa Vista I, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (04).
De acordo com apuração da repórter Gabriela Ribeti, para a TV Gazeta, o proprietário do estabelecimento, Luiz Carlos da Silva, de 53 anos, afirmou que na semana passada recolheu sucatas e, quando foi fazer a separação, encontrou a granada enferrujada. Ainda segundo ele, o objeto ficou separado, devido ao receio de explosão e hoje ele acionou a polícia para que o dispositivo fosse recolhido.
Para ele, não ficou clara a origem do que chamou de "bomba". "Há cerca de cinco dias, a gente foi recolher material nas casas, mas não sabemos bem de onde isso veio, mas estava em meio à sucata. Fiquei cinco dias com ela e tive um sonho com uma explosão, então liguei para a PM, que veio aqui recolher e constatou que é uma granada. Demoraram cerca de 3h para retirar o objeto. Pelo que eles constataram, acho que ainda tinha potencial de explodir", disse.
Após ação imediata da polícia, Luiz Carlos conseguiu se tranquilizar. "Já tinha visto vender granada, a gente sabe como é, mas essa eles dizem que é de fora do Brasil e que foi comprada pelo Exército brasileiro, sendo a terceira que conseguiram resgatar nesse modelo. Eles falaram que quando detonassem, iam me mandar um vídeo. Agora estou com certeza mais aliviado, trabalhamos em família aqui, então estava desesperado. Eu não podia jogar fora, então liguei para a polícia e o retorno deles foi imediato, mandei foto e em menos de 10 minutos lacraram o estabelecimento, isolaram a área toda. Só demoraram para terminar o procedimento porque eles analisam tudo primeiro", afirmou.
Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada  esta manhã (04) por meio de uma operação com interdição da rua. O dispositivo foi então levado pela Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) para a sede da corporação, no bairro Jardim América, em Cariacica.
De acordo com o Sargento Filipe Schmith, houve um aumento acentuado de ocorrências neste sentido. "A Cimesp foi acionada às 11h, por ter sido encontrado o artefato explosivo. Já tinha sido feito o cerco pela PM no local. Chegamos e vimos que era uma granada antiga, de fabricação americana, possivelmente. Tivemos um aumento estrondoso desse tipo nesse ano, cerca de 20 chamados. Não sabemos exatamente a origem do dispositivo encontrado hoje ainda, mas foi recolhido e faremos o teste para ver a efetividade e posteriormente faremos a destruição para acabar com o risco para a sociedade. Acreditamos se tratar do modelo de granada Mk2", descreveu.

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