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Bairro Alto da Boa Vista

Incêndio atinge casa e assusta moradores em Cariacica; veja vídeo

O fogo, que atingiu a residência na noite desta segunda-feira (3), foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém se feriu

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 10:36
Incêndio atinge casa em Cariacica Crédito: Maria José Candeias
Uma casa foi tomada pelo fogo no bairro Alto da Boa Vista, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (3). O incêndio atingiu a residência por volta das 21h. O fogo foi controlado e ninguém se feriu. Moradores da região se assustaram com a cena e gravaram imagens do incêndio. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve um acionamento por volta das 21h20 para atender a ocorrência. No momento da ligação, o proprietário foi orientado a desligar o padrão de energia externo, sair da residência e pedir para que os vizinhos fizessem o mesmo, para não inalarem fumaça. Veja o vídeo:
O fogo foi combatido e apagado pelos militares que chegaram em um caminhão da corporação. Segundo os bombeiros, o proprietário do imóvel não solicitou a perícia e não houve vítimas.

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