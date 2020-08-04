Incêndio atinge casa e assusta moradores em Cariacica; veja vídeo

Uma casa foi tomada pelo fogo no bairro Alto da Boa Vista, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (3). O incêndio atingiu a residência por volta das 21h. O fogo foi controlado e ninguém se feriu. Moradores da região se assustaram com a cena e gravaram imagens do incêndio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve um acionamento por volta das 21h20 para atender a ocorrência. No momento da ligação, o proprietário foi orientado a desligar o padrão de energia externo, sair da residência e pedir para que os vizinhos fizessem o mesmo, para não inalarem fumaça. Veja o vídeo:
O fogo foi combatido e apagado pelos militares que chegaram em um caminhão da corporação. Segundo os bombeiros, o proprietário do imóvel não solicitou a perícia e não houve vítimas.