Investigações da execução de assessor de deputado estão avançadas, diz polícia

Nesta sexta-feira (07) completará exatamente um mês do assassinato de Mario André do Carmo Morandi, que era policial militar da reserva e assessor parlamentar do deputado estadual Capitão Assumção. Mario foi executado a tiros no fim da tarde do dia 7 de julho, quando estava em uma padaria localizada no bairro Itapuã, em Vila Velha. A Polícia Civil informou que investiga o caso e disse que nenhum suspeito foi detido até o momento.
Este cenário, entretanto, pode mudar em breve. Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que as investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, estão avançadas. No entanto, reforçou que não seria possível passar mais detalhes no momento.
Por nota, a Polícia Civil destacou ainda que qualquer informação adicional, no momento, seria precoce e poderia comprometer o prosseguimento investigativo do homicídio. No comunicado, a polícia também afirmou que nenhuma linha investigativa foi descartada.
O CRIME
O PM da reserva estava sentado em uma área interna da padaria. Por volta das 17h30, homens em um Toyota Corolla escuro passaram e abriram fogo contra a vítima, que morreu no local.
Horas depois do crime, o veículo utilizado na ação pelos suspeitos foi encontrado completamente queimado em um terreno às margens da Rodovia Leste-Oeste na mesma cidade. Na ocasião, nenhum suspeito foi preso, cenário que se mantém até a presente data.
Mario André do Carmo Morandi foi admitido no gabinete no dia 12 de fevereiro de 2019 e trabalhava em regime comissionado, segundo o site da Transparência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).