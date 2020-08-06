Família doa órgãos de filho de PM morto ao sair do trabalho na Serra

Daniel Moreira Patrício, de 23 anos, baleado ao sair do trabalho, na Serra Crédito: Reprodução / Instagram

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um tio de Daniel, que pediu para não ter o nome revelado, confirmou a doação de órgãos e afirmou que o gesto traz conforto à família nesse momento de dor.

"Não sei quantos órgãos foi possível doar, mas sei que seis pessoas seriam beneficiadas com a doação. É um menino novo, tinha uma vida toda pela frente. Hoje traz um conforto saber que ele, na juventude dele, vai ajudar outras pessoas. Não era o que a gente queria, mas aconteceu, e isso ajuda a acalmar o coração", afirmou o tio.

O CRIME

O crime aconteceu por volta das 23h45 de segunda-feira (03). Daniel saía da lanchonete em que trabalhava quando foi abordado e atingido por um tiro na nuca. Policiais que faziam patrulhamento em uma região próxima receberam o chamado para a ocorrência quando viram um veículo em alta velocidade.

Ao realizarem a abordagem, viram que se tratava do sargento da Polícia Militar que estava levando o filho para o hospital. Os militares reconheceram o colega e a guarnição acompanhou o veículo até o Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A reportagem da TV Gazeta teve acesso a um boletim de ocorrência, onde testemunhas contaram que a vítima estava recebendo ameaças de um homem que é ex-namorado da jovem que ele vinha tendo um relacionamento amoroso.

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber se algum suspeito havia sido identificado e se já existe uma linha de investigação. Por nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra.