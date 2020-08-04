Crime na Serra: polícia recua e diz que jovem não morreu

Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 23 anos foi baleado depois de sair do trabalho no Bairro das Laranjeiras, na Serra , na noite desta segunda-feira (3). A vítima foi socorrida e levada para um hospital após ser atingida por um tiro na nuca. O jovem é filho de um sargento da Polícia Militar . Ele está internado em estado gravíssimo. A Polícia Civil chegou a confirmar a morte do rapaz, mas depois mudou a versão* (veja ao fim da reportagem).

O crime aconteceu por volta das 23h45. O jovem estava saindo da lanchonete em que trabalha quando foi abordado e atingido por um tiro na nuca. Policiais que estavam fazendo patrulhamento em uma região próxima receberam o chamado para a ocorrência quando viram um veículo em alta velocidade.

Ao realizarem a abordagem, viram que se tratava do sargento da Polícia Militar que estava levando o filho para o hospital. Os militares reconheceram o colega e a guarnição acompanhou o veículo até o Hospital Jayme Santos Neves.

A reportagem da TV Gazeta teve acesso a um boletim de ocorrência, onde testemunhas contaram que a vítima estava recebendo ameaças de um homem que é ex-namorado da jovem que ele vinha tendo um relacionamento amoroso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.

PRIMEIRA NOTA DA PC

*Pela manhã, a reportagem informava que o homem havia sido morto, informação passada pela Polícia Civil, por nota, à TV Gazeta. O texto da nota dizia que o corpo havia sido encaminhado ao Departamento Médico Legal para ser liberado por familiares e passar por exame cadavérico que apontaria a causa da morte. Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

SEGUNDA NOTA DA PC

Ao checar o fato e receber informações de que o jovem estaria internado, a reportagem da TV Gazeta questionou novamente a Polícia Civil sobre a informação da morte. Mais uma vez, por nota, a Polícia Civil informou que esteve no hospital para fazer o recolhimento do corpo, que ainda não havia sido liberado. Mas que, assim que fosse, seria encaminhado para o Departamento Médico Legal para liberação pelos familiares e passar por exame cadavérico. Confira a segunda nota na íntegra:

"A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. A Polícia Civil esteve no Hospital para fazer recolhimento do corpo da vítima, mas o corpo ainda não foi liberado pelo hospital. Assim que for liberado será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

TERCEIRA NOTA DA PC

Depois de novamente ter notícia de que o jovem estava internado, a reportagem da TV Gazeta entrou em contato mais uma vez para que a informação fosse confirmada. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou, por nota, que a vítima seguia internada e que informações sobre o estado de saúde não são repassadas pelo órgão. Confira a terceira nota na íntegra:

"A Secretaria de Segurança Pública (SESP) esclarece que a vítima de tentativa de homicídio registrada nesta noite, no Bairro das Laranjeiras, segue internada no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Informações sobre o estado de saúde da vítima não são repassadas pela SESP. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações.