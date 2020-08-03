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Em Feu Rosa

Jovem leva tiro na perna em tentativa de assalto na Serra

Crime aconteceu na noite deste domingo (2). Vítima foi abordada quando caminhava por uma rua do bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 08:37

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:37

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia
Jovem foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia Crédito:  Everton Nunes/Secom-PMS
Um jovem de 23 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Feu Rosa, na Serra, na noite deste domingo (2). De acordo com informações passadas pela polícia à reportagem da TV Gazeta, o jovem caminhava por uma rua do bairro por volta das 22h , próximo a um campo de futebol, quando foi abordado por suspeitos.

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Eles exigiram que o jovem entregasse o celular, mas a vítima teria se recusado. Então, um dos suspeitos tentou revistar o rapaz para pegar o aparelho, quando o jovem se esquivou. Neste momento, o suspeito efetuou um disparo que acertou a perna direita da vítima.
O jovem foi socorrido e levado para a UPA de Castelândia. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Os suspeitos fugiram e, até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de latrocínio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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