Jovem leva tiro na perna em tentativa de assalto na Serra

Jovem foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS

TV Gazeta, o jovem caminhava por uma rua do bairro por volta das 22h , próximo a um campo de futebol, quando foi abordado por suspeitos. Um jovem de 23 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Feu Rosa, na Serra , na noite deste domingo (2). De acordo com informações passadas pela polícia à reportagem da, o jovem caminhava por uma rua do bairro por volta das 22h , próximo a um campo de futebol, quando foi abordado por suspeitos.

Eles exigiram que o jovem entregasse o celular, mas a vítima teria se recusado. Então, um dos suspeitos tentou revistar o rapaz para pegar o aparelho, quando o jovem se esquivou. Neste momento, o suspeito efetuou um disparo que acertou a perna direita da vítima.

O jovem foi socorrido e levado para a UPA de Castelândia. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Os suspeitos fugiram e, até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de latrocínio.