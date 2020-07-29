Jovem é baleado nas partes íntimas ao reagir a tentativa de assalto na Serra

Um jovem de 21 anos foi baleado depois de reagir a uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira (29) no bairro Jardim Limoeiro, na Serra . Ele contou para a polícia que quando chegava ao condomínio onde mora, por volta das 19 horas, foi abordado por um bandido de moto.
Segundo a reportagem da TV Gazeta, o rapaz afirmou à polícia que o bandido queria roubá-lo, mas não informou qual era o objeto de interesse do criminoso. A polícia suspeita que o bandido queria o celular dele.
TIRO ATINGIU AS PARTES ÍNTIMAS
Ainda segundo a polícia, assim que o bandido anunciou o assalto, o rapaz reagiu. O criminoso, então, atirou e atingiu as partes íntimas do rapaz. O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Com informações da TV Gazeta