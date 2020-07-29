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Jardim Limoeiro

Jovem é baleado nas partes íntimas ao reagir a tentativa de assalto na Serra

Rapaz de 21 anos contou para a polícia que quando chegava ao condomínio onde mora, por volta das 19 horas, foi abordado por um bandido de moto. Após reagir à abordagem, a vítima foi baleada pelo criminoso, que acabou fugindo sem levar nada

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 10:02
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 21 anos foi baleado depois de reagir a uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira (29) no bairro Jardim Limoeiro, na Serra . Ele contou para a polícia que quando chegava ao condomínio onde mora, por volta das 19 horas, foi abordado por um bandido de moto.
Segundo a reportagem da TV Gazeta, o rapaz afirmou à polícia que o bandido queria roubá-lo, mas não informou qual era o objeto de interesse do criminoso. A polícia suspeita que o bandido queria o celular dele. 

TIRO ATINGIU AS PARTES ÍNTIMAS

Ainda segundo a polícia, assim que o bandido anunciou o assalto, o rapaz reagiu. O criminoso, então, atirou e atingiu as partes íntimas do rapaz.  O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. 
Com informações da TV Gazeta

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