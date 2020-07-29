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Pandemia no Estado

Tempo de espera por vaga de UTI cai de 4 para um dia e meio no ES, diz secretário

Nésio Fernandes, titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), diz que essa espera pode cair para um dia nos próximos 60 dias, o que é considerado um 'marcador de bom desempenho'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 09:22

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 09:22

Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra
Leitos no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES
Tempo de espera por vaga de UTI cai de 4 para um dia e meio no ES, diz secretário
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, voltou a defender a estratégia do governo do Espírito Santo de investir na ampliação de leitos em hospitais e não na construção de estruturas de campanha para atender pacientes com o novo coronavírus, diferente do que foi feito em outros Estados.
Segundo o secretário, a estratégia adotada vai deixar a rede hospitalar mais robusta. Como um dos legados, segundo ele, o tempo médio de espera por uma vaga de UTI para quem está em prontos atendimentos caiu de 4 para um dia e meio no Espírito Santo.
"A sabedoria do (governador) Renato Casagrande no enfrentamento à Covid salvou o Estado de muitas arapucas, entre elas de investir recursos em modelos assistenciais temporários, como hospitais de campanha", comentou o secretário em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

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O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) diz que essa espera pode cair para um dia nos próximos 60 dias, o que é considerado um "marcador de bom desempenho",
"Nós já temos hoje no Espírito Santo uma melhora muito grande no tempo de espera dos pacientes em PAs (prontos atendimentos) por um leito de UTI. Antes, esse tempo médio de espera era de 4 dias. Já está em um dia e meio e caindo para 1 dia. O marcador de 24h de espera é um marcador de bom desempenho assistencial e bem possível que o ES alcance isso nos próximos 60 dias", afirmou Nésio.

LEITOS LIBERADOS

Com a estabilização da taxa de ocupação dos leitos de uso exclusivo por infectados com a Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) inicia o processo de reversão do perfil hospitalar da rede própria, direcionando vagas para o atendimento a pacientes com outras doenças. A semana começou com a liberação de 14 leitos de UTI e o volume será ampliado já nos próximos dias.
As primeiras unidades foram liberadas no Hospital Dório Silva, na Serra, que ainda mantém outros 16 leitos de terapia intensiva exclusivamente para pessoas com coronavírus. Até a sexta-feira (31), a Sesa estima reverter vagas também do Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, mas ainda não fez a projeção da quantidade. O Estado tem hoje 1.465 leitos exclusivos para a Covid-19, somando UTI e enfermaria, inclusive a oferta da rede particular e filantrópica pelo Serviço Único de Saúde (SUS).

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