Tempo de espera por vaga de UTI cai de 4 para um dia e meio no ES, diz secretário

Segundo o secretário, a estratégia adotada vai deixar a rede hospitalar mais robusta. Como um dos legados, segundo ele, o tempo médio de espera por uma vaga de UTI para quem está em prontos atendimentos caiu de 4 para um dia e meio no Espírito Santo.

"Nós já temos hoje no Espírito Santo uma melhora muito grande no tempo de espera dos pacientes em PAs (prontos atendimentos) por um leito de UTI. Antes, esse tempo médio de espera era de 4 dias. Já está em um dia e meio e caindo para 1 dia. O marcador de 24h de espera é um marcador de bom desempenho assistencial e bem possível que o ES alcance isso nos próximos 60 dias", afirmou Nésio.