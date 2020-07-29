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Quando ia comprar lanche

Criança é baleada em tiroteio entre gangues rivais em Vila Velha

A mãe contou para a polícia que o menino de 12 anos saiu de casa para comprar um lanche e minutos depois os tiros começaram. Um dos disparos atingiu a perna do garoto

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 09:34
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro
Um menino de 12 anos foi baleado após ficar no meio de uma troca de tiros entre criminosos de gangues rivais no bairro São Conrado, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. O episódio aconteceu por volta das 19 horas desta terça-feira (28). Um dos disparos atingiu a perna do garoto.
Segundo informações da TV Gazeta, mãe da criança contou para a polícia que o menino saiu de casa para comprar um lanche e minutos depois os tiros começaram. Algum tempo depois a mulher foi informada que o filho havia sido socorrido por populares e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

LEVADO PARA O INTERIOR DO ES

Os policias não conseguiram conversar com o menino para ter mais detalhes do que aconteceu. Quando os agentes chegaram ao hospital a criança já havia recebido alta. 
Ainda de acordo com a TV Gazeta, o menino baleado ficou assustado com o tiroteio e foi levado por familiares para casa de parentes no interior do Espírito Santo.
Com informações da TV Gazeta

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