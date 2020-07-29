Homem preso por furto em Vila Velha já deu sete nomes falsos para a polícia

Um homem foi preso nesta segunda-feira (28) em um shopping localizado em Vila Velha furtando em uma loja de produtos eletrônicos. Os policiais descobriram que contra Robson Roberto Onório, de 45 anos, havia um mandado de prisão com sete nomes diferentes.
Segundo os policiais, o homem já tinha o costume de dar o nome falso toda vez que era preso. Os funcionários da loja desconfiaram do comportamento do suspeito quando ele entrou no estabelecimento e, quando viram pelas câmeras que ele estava furtando, acionaram a Polícia Militar.
Para os policiais, o homem deu o nome de Marcelo Cardoso, mas posteriormente a PM descobriu que esse era apenas um dos sete nomes diferentes que ele usava para tentar enganar os agentes. Os policiais descobriram, então, que o nome verdadeiro do suspeito é Robson Roberto Onório, de 45 anos.
Autuado por furto na Delegacia Regional de Vila Velha, o suspeito foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Viana. Com informaçõe de Daniela Carla, da TV Gazeta