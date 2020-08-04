Em post, lanchonete onde filho de PM trabalhava lamenta morte do rapaz

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva

O jovem baleado na nuca na noite desta segunda-feira (3) em Laranjeiras, na Serra, faleceu nesta terça-feira (4), segundo publicação feita nas redes sociais da lanchonete em que ele trabalhava. Daniel Moreira Patrício, de 23 anos, havia acabado de sair do trabalho quando foi baleado . Ele era filho de um sargento da Polícia Militar e estava internado em estado gravíssimo em um hospital.

No post feito pela equipe do estabelecimento, a empresa lamenta a morte do jovem. A postagem cita que "perderam um grande amigo" e aponta que a vítima tinha "um futuro brilhante pela frente". Nos comentários, clientes e funcionários do estabelecimento também expressaram tristeza pela morte do jovem.

Nos comentários da postagem, a lanchonete também respondeu a algumas pessoas alegando que são amigos da família e que estão providenciando o sepultamento do jovem.

O crime aconteceu por volta das 23h45. O jovem estava saindo da lanchonete em que trabalhava quando foi abordado e atingido por um tiro na nuca. Policiais que estavam fazendo patrulhamento em uma região próxima receberam o chamado para a ocorrência quando viram um veículo em alta velocidade.

Ao realizarem a abordagem, viram que se tratava do sargento da Polícia Militar que estava levando o filho para o hospital. Os militares reconheceram o colega e a guarnição acompanhou o veículo até o Hospital Jayme Santos Neves.

A reportagem da TV Gazeta teve acesso a um boletim de ocorrência no qual testemunhas contaram que a vítima estava recebendo ameaças de um homem que é ex-namorado da jovem que ele vinha tendo um relacionamento amoroso.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. A polícia alegou também que nenhum suspeito foi detido até o momento e que mais informações não seriam repassadas para não interferir no andamento das investigações.

A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), por sua vez, informou que conforme normativas médicas, não divulga estado de saúde de pacientes internados nas unidades hospitalares estaduais e que as informações são repassadas exclusivamente para a família.

POLÍCIA CHEGOU A DECLARAR MORTE DE DANIEL

A Polícia Civil chegou a declarar a morte de Daniel pela manhã, mas voltou atrás. O texto da nota, enviada para a reportagem da TV Gazeta, dizia que o corpo havia sido encaminhado ao Departamento Médico Legal para ser liberado por familiares e passar por exame cadavérico que apontaria a causa da morte. Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

SEGUNDA NOTA DA PC

Ao checar o fato e receber informações de que o jovem estaria internado, a reportagem da TV Gazeta questionou novamente a Polícia Civil sobre a informação da morte. Mais uma vez, por nota, a Polícia Civil informou que esteve no hospital para fazer o recolhimento do corpo, que ainda não havia sido liberado. Mas que, assim que fosse, seria encaminhado para o Departamento Médico Legal para liberação pelos familiares e passar por exame cadavérico. Confira a segunda nota na íntegra:

"A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. A Polícia Civil esteve no Hospital para fazer recolhimento do corpo da vítima, mas o corpo ainda não foi liberado pelo hospital. Assim que for liberado será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br

TERCEIRA NOTA DA PC

Depois de novamente ter notícia de que o jovem estava internado, a reportagem da TV Gazeta entrou em contato mais uma vez para que a informação fosse confirmada. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou, por nota, que a vítima seguia internada e que informações sobre o estado de saúde não são repassadas pelo órgão. Confira a terceira nota na íntegra: