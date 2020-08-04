Em post, lanchonete onde filho de PM trabalhava lamenta morte do rapaz

O jovem baleado na nuca na noite desta segunda-feira (3) em Laranjeiras, na Serra, faleceu nesta terça-feira (4), segundo publicação feita nas redes sociais da lanchonete em que ele trabalhava. Daniel Moreira Patrício, de 23 anos, havia acabado de sair do trabalho quando foi baleado. Ele era filho de um sargento da Polícia Militar e estava internado em estado gravíssimo em um hospital.
No post feito pela equipe do estabelecimento, a empresa lamenta a morte do jovem. A postagem cita que "perderam um grande amigo" e aponta que a vítima tinha "um futuro brilhante pela frente". Nos comentários, clientes e funcionários do estabelecimento também expressaram tristeza pela morte do jovem.
Nos comentários da postagem, a lanchonete também respondeu a algumas pessoas alegando que são amigos da família e que estão providenciando o sepultamento do jovem.
O crime aconteceu por volta das 23h45. O jovem estava saindo da lanchonete em que trabalhava quando foi abordado e atingido por um tiro na nuca. Policiais que estavam fazendo patrulhamento em uma região próxima receberam o chamado para a ocorrência quando viram um veículo em alta velocidade.
Ao realizarem a abordagem, viram que se tratava do sargento da Polícia Militar que estava levando o filho para o hospital. Os militares reconheceram o colega e a guarnição acompanhou o veículo até o Hospital Jayme Santos Neves.
A reportagem da TV Gazeta teve acesso a um boletim de ocorrência no qual testemunhas contaram que a vítima estava recebendo ameaças de um homem que é ex-namorado da jovem que ele vinha tendo um relacionamento amoroso.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. A polícia alegou também que nenhum suspeito foi detido até o momento e que mais informações não seriam repassadas para não interferir no andamento das investigações.
A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), por sua vez, informou que conforme normativas médicas, não divulga estado de saúde de pacientes internados nas unidades hospitalares estaduais e que as informações são repassadas exclusivamente para a família.
POLÍCIA CHEGOU A DECLARAR MORTE DE DANIEL
A Polícia Civil chegou a declarar a morte de Daniel pela manhã, mas voltou atrás. O texto da nota, enviada para a reportagem da TV Gazeta, dizia que o corpo havia sido encaminhado ao Departamento Médico Legal para ser liberado por familiares e passar por exame cadavérico que apontaria a causa da morte. Confira a nota na íntegra:
"A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
SEGUNDA NOTA DA PC
Ao checar o fato e receber informações de que o jovem estaria internado, a reportagem da TV Gazeta questionou novamente a Polícia Civil sobre a informação da morte. Mais uma vez, por nota, a Polícia Civil informou que esteve no hospital para fazer o recolhimento do corpo, que ainda não havia sido liberado. Mas que, assim que fosse, seria encaminhado para o Departamento Médico Legal para liberação pelos familiares e passar por exame cadavérico. Confira a segunda nota na íntegra:
"A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. A Polícia Civil esteve no Hospital para fazer recolhimento do corpo da vítima, mas o corpo ainda não foi liberado pelo hospital. Assim que for liberado será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br
TERCEIRA NOTA DA PC
Depois de novamente ter notícia de que o jovem estava internado, a reportagem da TV Gazeta entrou em contato mais uma vez para que a informação fosse confirmada. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou, por nota, que a vítima seguia internada e que informações sobre o estado de saúde não são repassadas pelo órgão. Confira a terceira nota na íntegra:
"A Secretaria de Segurança Pública (SESP) esclarece que a vítima de tentativa de homicídio registrada nesta noite, no Bairro das Laranjeiras, segue internada no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Informações sobre o estado de saúde da vítima não são repassadas pela SESP. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações.