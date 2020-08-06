Idoso perde equilíbrio, cai e morre atropelado por caminhão na Serra

Local onde aposentado foi atropelado em Serra Dourada II, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um aposentado morreu após cair na rua e ser atropelado por um caminhão, na Serra , na noite desta quarta-feira (05). Julio Plácido de Souza, de 66 anos, tinha deficiência em uma das pernas e, por isso, usava muletas. Segundo moradores, ele perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto, no momento em que passava um caminhão.

O caso aconteceu na rua Rodrigues Tavares, no bairro Serra Dourada II. A vítima morava na mesma rua e sempre passava pelo local para ir a um bar. Ele costumava caminhar pelo asfalto, já que usava muletas e andar na calçada era difícil pelo terreno irregular.

A comerciante Denise Soares estava em casa na hora do acidente e ouviu o barulho. Segundo ela, o aposentado perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto. Ele saiu do bar em que estava bebendo, veio meio cambaleando, perdeu o equilíbrio, caiu, e o caminhão veio e passou por cima dele. Aí, quando nós saímos, ele já estava aqui morto, contou.

Parentes da vítima estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. O corpo foi removido no início da noite por equipes do Departamento Médico Legal. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia para prestar depoimento.