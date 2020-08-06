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Bairro Serra Dourada II

Idoso perde equilíbrio, cai e morre atropelado por caminhão na Serra

Julio Plácido de Souza, de 66 anos, tinha deficiência em uma das pernas e usava muletas. Ele morreu na hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 07:16

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 07:16

Policia Civil e Militar fizeram o atendimento da ocorrência onde aposentado foi atropelado em Serra Dourada II, na Serra
Local onde aposentado foi atropelado em Serra Dourada II, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um aposentado morreu após cair na rua e ser atropelado por um caminhão, na Serra, na noite desta quarta-feira (05). Julio Plácido de Souza, de 66 anos, tinha deficiência em uma das pernas e, por isso, usava muletas. Segundo moradores, ele perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto, no momento em que passava um caminhão.
O caso aconteceu na rua Rodrigues Tavares, no bairro Serra Dourada II. A vítima morava na mesma rua e sempre passava pelo local para ir a um bar. Ele costumava caminhar pelo asfalto, já que usava muletas e andar na calçada era difícil pelo terreno irregular.

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A comerciante Denise Soares estava em casa na hora do acidente e ouviu o barulho. Segundo ela, o aposentado perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto. Ele saiu do bar em que estava bebendo, veio meio cambaleando, perdeu o equilíbrio, caiu, e o caminhão veio e passou por cima dele. Aí, quando nós saímos, ele já estava aqui morto, contou.
Parentes da vítima estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. O corpo foi removido no início da noite por equipes do Departamento Médico Legal. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia para prestar depoimento.
Com informações de Leandro Tedesco, da TV Gazeta

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