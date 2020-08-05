Polícia prende homem que profanou e roubou igreja na Serra

A polícia prendeu na noite de segunda-feira (3) um homem conhecido como Franklin Paletó, acusado de roubar bens e profanar objetos religiosos da comunidade Divino Espírito Santo, pertencente à Paróquia Epifania do Senhor aos Reis Magos, no bairro Marbella, na Serra
.
Segundo a Arquidiocese de Vitória
, o homem levou duas âmbulas e um turíbulo, objetos utilizados na liturgia católica e que, no conjunto, foram avaliados em R$ 2 mil. Segundo o relato do padre André de Paiva Oliveira, o acusado quebrou um vidro do salão lateral para ter acesso ao interior da igreja.
O homem, segundo a Arquidiocese, aparentemente é viciado em drogas e álcool. Ele chegou a acender velas aos pés do crucifixo e profanar o templo ao retirar o Santíssimo Sacramento
da capela e o levar para fora da igreja, onde o abriu.
O Santíssimo e o sacrário foram jogados na calçada e várias hóstias consagradas pelo sacerdote foram espalhadas ao ar livre. O padre informou que, seguindo o que preconiza a Igreja Católica
, as hóstias foram diluídas em água pura e enterradas, e ontem (4), ao meio-dia, ele celebrou uma missa de desagravo em honra ao Santíssimo Sacramento.
Além de levar a âmbula e o turíbulo, Franklin Paletó bebeu o vinho que estava na sacristia, acendeu velas no interior do templo, retirou orquídeas da ornamentação da igreja e tentou furtar outros objetos.
Na mesma noite do crime, a Polícia Militar
fez buscas pela região e acabou prendendo o acusado do roubo e da profanação. Ainda de acordo com a Arquidiocese, o homem assumiu a autoria do crime e foi levado à delegacia para ser autuado. Os bens furtados por Paletó foram recuperados.