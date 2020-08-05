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Leonel Ximenes

Polícia prende homem que profanou e roubou igreja na Serra

Homem invadiu o templo em Marbella, furtou objetos litúrgicos e jogou hóstias consagradas na calçada

Públicado em 

05 ago 2020 às 12:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O sacrário, com as hóstias consagradas, jogadas na calçada da igreja
O sacrário, com as hóstias consagradas, jogadas na calçada da igreja Crédito: André de Paiva Oliveira
A polícia prendeu na noite de segunda-feira (3) um homem conhecido como Franklin Paletó, acusado de roubar bens e profanar objetos religiosos da comunidade Divino Espírito Santo, pertencente à Paróquia Epifania do Senhor aos Reis Magos, no bairro Marbella, na Serra.
Segundo a Arquidiocese de Vitória, o homem levou duas âmbulas e um turíbulo, objetos utilizados na liturgia católica e que, no conjunto, foram avaliados em R$ 2 mil. Segundo o relato do padre André de Paiva Oliveira, o acusado quebrou um vidro do salão lateral para ter acesso ao interior da igreja.
O homem, segundo a Arquidiocese, aparentemente é viciado em drogas e álcool. Ele chegou a acender velas aos pés do crucifixo e profanar o templo ao retirar o Santíssimo Sacramento da capela e o levar para fora da igreja, onde o abriu.
O Santíssimo e o sacrário foram jogados na calçada e várias hóstias consagradas pelo sacerdote foram espalhadas ao ar livre. O padre informou que, seguindo o que preconiza a Igreja Católica, as hóstias foram diluídas em água pura e enterradas, e ontem (4), ao meio-dia, ele celebrou uma missa de desagravo em honra ao Santíssimo Sacramento.
Os objetos litúrgicos que foram roubados da igreja
Os objetos litúrgicos que foram roubados da igreja Crédito: André de Paiva Oliveira
Além de levar a âmbula e o turíbulo, Franklin Paletó bebeu o vinho que estava na sacristia, acendeu velas no interior do templo, retirou orquídeas da ornamentação da igreja e tentou furtar outros objetos.

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Na mesma noite do crime, a Polícia Militar fez buscas pela região e acabou prendendo o acusado do roubo e da profanação. Ainda de acordo com a Arquidiocese, o homem assumiu a autoria do crime e foi levado à delegacia para ser autuado. Os bens furtados por Paletó foram recuperados.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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