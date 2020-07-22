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Criminalidade

Nem igreja escapa da onda de assaltos em bairro de Vila Velha

Moradores do bairro São Torquato reclamam dos constantes assaltos e furtos na região. Somente uma igreja já foi arrombada nove vezes neste ano, sendo três arrombamentos só na última semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 13:53

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 13:53

São Torquato
A Igreja Batista de São Torquato já foi assaltada nove vezes neste ano Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Nem igreja escapa da onda de assalto em bairro de Vila Velha
Moradores e comerciantes do bairro São Torquato, em Vila Velha, relataram que já não sabem mais o que fazer com a onda de roubos e assaltos na região. Segundo reportagem do ES1, da TV Gazeta, nem mesmo igrejas passam ilesas das ações dos criminosos.
Assaltos à mão armada, furtos em estabelecimentos comerciais e outras ocorrências fazem parte do triste cotidiano da população. Somente uma igreja do bairro já foi arrombada nove vezes neste ano, sendo que três arrombamentos ocorreram na última semana. A sensação de insegurança é geral, segundo relatos feitos à reportagem.

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No bairro há uma delegacia desativada, o que, para os moradores, poderia ser um reforço na segurança caso estivesse em funcionamento. A reclamação em geral é de que pouca coisa muda mesmo diante de inúmeras denúncias feitas.
Um comerciante, que pediu para não ser identificado, contou que uma dupla tentou assaltar sua loja de materiais de construção nos últimos dias e revelou que esses criminosos também seriam suspeitos de furtos à igreja do bairro.
São Torquato
Comerciante mostra cadeado quebrado por dupla que tentou assaltar a loja dele Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Pela semelhança do casal, é o mesmo que disseram que assaltaram a igreja. Era um casal também, inclusive o homem estava de bicicleta", disse o comerciante em tom de revolta.

RESPOSTAS

Em contato com a reportagem da TV Gazeta, a assessoria da Polícia Civil informou, em nota, que investiga todas as ocorrências do bairro que são formalizadas na delegacia. A PC informou ainda que orienta que as vítimas registrem para que ocorram as investigações. A Polícia Civil pede ainda que as denúncias sejam feitas pelo Disque-Denúncia 181.
São Torquato
Comerciantes de São Torquato convivem com clima de insegurança devidos aos constantes assaltos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Sobre o prédio desativado, a Polícia Civil confirmou que já houve uma delegacia regional no local, porém o imóvel foi devolvido ao Estado, ficando sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). O espaço foi requerido pela Polícia Militar e será transformado na sede da 5ª Companhia do 4º Batalhão. Ainda será realizada uma ampla reforma para que o local entre em funcionamento. Devido à pandemia, os trâmites foram suspensos momentaneamente.
Já a Polícia Militar afirmou realizar patrulhamento rotineiro em São Torquato e, assim como a Polícia Civil, pede que os moradores denunciem os crimes ocorridos.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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