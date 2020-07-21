Gás vaza de botija, casa pega fogo e criança fica ferida em Vila Velha

Um vazamento em uma botija de gás pode ter provocado a explosão e o incêndio em uma casa no bairro Barramares, em Vila Velha Crédito: Divulgação

A ocorrência foi registrada por volta das 9h40 e populares iniciaram o combate ao fogo antes mesmo da chegada dos bombeiros ao local. Apesar das chamas, os móveis foram retirados a tempo da casa. Após a intervenção dos vizinhos, os militares realizaram os trabalhos de rescaldo do imóvel incendiado.

Com o fogo controlado, os Bombeiros iniciaram a perícia no local para descobrir as causas. Existe a suspeita de vazamento em virtude da mangueira de gás passar por trás do fogão, o que não é aconselhável como normativa de segurança.

09h42(21) Incêndio em residência - Barramares, Vila Velha.



Houve vazamento dentro da residência proveniente de uma botija de gás.



Os moradores conseguiram sair do imóvel e estão tentando conter as chamas.



No local foi realizado o rescaldo pelo ABTS-02. — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) July 21, 2020