Gás vaza de botija, casa pega fogo e criança fica ferida em Vila Velha

Um vazamento de gás de uma botija provocou um incêndio em uma residência no bairro Barramares, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20). Com a explosão seguida das chamas, uma criança precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e encaminhada para um hospital, segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros.
A ocorrência foi registrada por volta das 9h40 e populares iniciaram o combate ao fogo antes mesmo da chegada dos bombeiros ao local. Apesar das chamas, os móveis foram retirados a tempo da casa. Após a intervenção dos vizinhos, os militares realizaram os trabalhos de rescaldo do imóvel incendiado.
Com o fogo controlado, os Bombeiros iniciaram a perícia no local para descobrir as causas. Existe a suspeita de vazamento em virtude da mangueira de gás passar por trás do fogão, o que não é aconselhável como normativa de segurança.
O estado de saúde da criança não foi informado e nem para qual hospital ela foi levada.