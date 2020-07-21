Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo

Gás vaza de botija, casa pega fogo e criança fica ferida em Vila Velha

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (21), em uma residência no bairro Barramares. A criança foi socorrida pelo Samu e encaminhada para um hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 15:10

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:10

Botija de gás
Um vazamento em uma botija de gás pode ter provocado a explosão e o incêndio em uma casa no bairro Barramares, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Um vazamento de gás de uma botija provocou um incêndio em uma residência no bairro Barramares, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20). Com a explosão seguida das chamas, uma criança precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e encaminhada para um hospital, segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros.

Veja Também

Homem é morto a tiros no meio da rua em Vila Velha

Paróquias de Vila Velha vão retomar celebrações com presença de fiéis

Homem é preso após agredir a namorada com soco-inglês em Vila Velha

A ocorrência foi registrada por volta das 9h40 e populares iniciaram o combate ao fogo antes mesmo da chegada dos bombeiros ao local. Apesar das chamas, os móveis foram retirados a tempo da casa. Após a intervenção dos vizinhos, os militares realizaram os trabalhos de rescaldo do imóvel incendiado.
Com o fogo controlado, os Bombeiros iniciaram a perícia no local para descobrir as causas. Existe a suspeita de vazamento em virtude da mangueira de gás passar por trás do fogão, o que não é aconselhável como normativa de segurança.
O estado de saúde da criança não foi informado e nem para qual hospital ela foi levada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados