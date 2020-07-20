Missa é celebrada na paróquia Bom Pastor, ainda sem a presença dos fiéis Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Paróquias de Vila Velha vão retomar celebrações com presença de fiéis

Segundo informações do site da Arquidiocese, as paróquias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Bom Pastor e Nossa Senhora da Glória já anunciaram que irão retomar as missas com a presença do público cumprindo as orientações enviadas pelo Arcebispo de Vitória, dom Dario Campos.

Entre as medidas para diminuir o risco de contágio da Covid-19 estão o uso de máscara, a disponibilização de álcool em gel na entrada das igrejas, a higienização do ambiente e a utilização de termômetros para aferição de temperatura. Além disso, ainda é recomendado que uma equipe oriente os fiéis na entrada da igreja para que o distanciamento social seja mantido.

De acordo com a Arquidiocese, "cada paróquia está criando sua forma de organização", o que deve diferenciar na implementação de cuidados contra o novo coronavírus.

A paróquia Nossa Senhora da Glória, por exemplo, estabeleceu um limite máximo de 200 pessoas por celebração, que devem agendar um lugar pelo site ou aplicativo da igreja.