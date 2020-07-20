Paróquias de Vila Velha vão retomar celebrações com presença de fiéis
Pelo menos três paróquias do município de Vila Velha devem voltar a receber fiéis durante as celebrações a partir do próximo final de semana. O anúncio, feito pela Arquidiocese de Vitória nesta segunda (20), ocorre dois dias após a divulgação do 14º Mapa de Risco, que classificou, entre outras cidades, Vila Velha com o risco moderado para a transmissão da Covid-19.
A decisão também coincide com a sanção, por parte do governo estadual, de uma lei que inclui igrejas e templos religiosos na lista de estabelecimentos essenciais no Espírito Santo. Ou seja, significa que mesmo durante a calamidade pública o funcionamento presencial pode acontecer.
Segundo informações do site da Arquidiocese, as paróquias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Bom Pastor e Nossa Senhora da Glória já anunciaram que irão retomar as missas com a presença do público cumprindo as orientações enviadas pelo Arcebispo de Vitória, dom Dario Campos.
Entre as medidas para diminuir o risco de contágio da Covid-19 estão o uso de máscara, a disponibilização de álcool em gel na entrada das igrejas, a higienização do ambiente e a utilização de termômetros para aferição de temperatura. Além disso, ainda é recomendado que uma equipe oriente os fiéis na entrada da igreja para que o distanciamento social seja mantido.
De acordo com a Arquidiocese, "cada paróquia está criando sua forma de organização", o que deve diferenciar na implementação de cuidados contra o novo coronavírus.
A paróquia Nossa Senhora da Glória, por exemplo, estabeleceu um limite máximo de 200 pessoas por celebração, que devem agendar um lugar pelo site ou aplicativo da igreja.
Não há informação sobre limite máximo nas outras duas paróquias, mas a Arquidiocese de Vitória informou que todas recomendaram que pessoas do grupo de riso participem apenas pelas redes sociais, evitando o contato com outros indivíduos presencialmente.