No ES, 14 cidades permanecem em risco alto de transmissão da Covid

O 14º Mapa de Risco da Covid-19 no Espírito Santo foi divulgado na manhã deste sábado (18) com a classificação atualizada dos 78 municípios capixabas em relação ao risco de transmissão do novo coronavírus. Deste total, 14 cidades permanecem em risco alto. Em comparação com o mapa da última semana, foram 27 municípios que saíram desta classificação para os riscos moderado ou baixo.
As 14 cidades ainda em risco alto são: Alto Rio Novo, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Cariacica, Colatina, Ibiraçu, Linhares, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Presidente Kennedy, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Sooretama e Vila Valério.
Quatro parâmetros estão sendo levados em conta para a definição da chamada ameaça, na classificação da matriz de risco: letalidade, isolamento, percentual de pessoas com mais de 60 anos e número de casos ativos. Além disso, também entra a chamada vulnerabilidade, que, segundo o governador Renato Casagrande, é a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado.
OCUPAÇÃO DE LEITOS
Mesmo com a ocupação de leitos abaixo dos 80%, os municípios que têm uma ameaça alta, com base nos quatro parâmetros, estão classificados com risco alto. O mesmo serve para os municípios com ameaça moderada e baixa, que se enquadram nos riscos correspondentes.
No entanto, Casagrande destacou que isso pode mudar na próxima semana, caso a taxa de ocupação das UTIs volte a aumentar.
"Caímos de 80% (de ocupação de leitos), mas ainda estamos perto de 80%. Assim, a gente consegue fazer com que alguns municípios voltem a ser risco baixo e alguns moderados. Mas, se não tomarmos os cuidados necessários, voltaremos para acima de 80% e aí o mapa fica todo amarelo e vermelho novamente"
Para as cidades com risco alto, as restrições permanecem: restaurantes poderão abrir de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, com o funcionamento proibido nos finais de semana; as academias seguem com a limitação de, no máximo, cinco alunos por hora; e o comércio segue o funcionamento em dias alternados, de 10h às 16h, com proibição de abertura nos finais de semana.
"MUNICÍPIOS DEVEM CONTINUAR TRABALHANDO"
Questionado sobre a perspectiva de melhora para os municípios ainda em risco alto, o governador disse que as cidades devem continuar trabalhando, principalmente no controle de casos ativos, mas também na fiscalização.
"Os municípios que estão em risco alto precisam continuar trabalhando para aumentar o número de curados. Para isso, têm que isolar os ativos. Isso é fundamental para classificarmos bem o status do município. Sobre a fiscalização, vamos continuar trabalhando com Bombeiros e Polícia Militar. Mas é fundamental que seja feita pelo município, pela Vigilância Sanitária municipal. É importante que seja mantido o trabalho em conjunto", destacou.
CAUTELA
Além das orientações, Casagrande fez um pedido durante a coletiva deste sábado (18). Não só para os municípios com risco alto, mas também para os demais, o governador orientou que todo o Estado continue com as ações de controle da transmissão da doença.
"É um pedido permanente nosso e de toda autoridade sanitária do mundo. Estamos em um momento ainda que exige toda cautela, mesmo municípios em risco baixo, mesmo voltando para moderado, exige cautela, distanciamento social, isolamento para quem puder, exige uso de máscara, que é obrigatório no Estado todo. E a não aglomeração é também uma orientação para o Estado todo", completou.