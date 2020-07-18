No ES, 14 cidades permanecem em risco alto de transmissão da Covid

Novo Mapa de Risco com a classificação atualizada das cidades em relação a transmissão do novo coronavírus passa a valer nesta segunda-feira (20) Crédito: Divulgação / Governo do ES

O 14º Mapa de Risco da Covid-19 no Espírito Santo foi divulgado na manhã deste sábado (18) com a classificação atualizada dos 78 municípios capixabas em relação ao risco de transmissão do novo coronavírus . Deste total, 14 cidades permanecem em risco alto. Em comparação com o mapa da última semana, foram 27 municípios que saíram desta classificação para os riscos moderado ou baixo.

Quatro parâmetros estão sendo levados em conta para a definição da chamada ameaça, na classificação da matriz de risco: letalidade, isolamento, percentual de pessoas com mais de 60 anos e número de casos ativos. Além disso, também entra a chamada vulnerabilidade, que, segundo o governador Renato Casagrande, é a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado.

OCUPAÇÃO DE LEITOS

Mesmo com a ocupação de leitos abaixo dos 80%, os municípios que têm uma ameaça alta, com base nos quatro parâmetros, estão classificados com risco alto. O mesmo serve para os municípios com ameaça moderada e baixa, que se enquadram nos riscos correspondentes.

No entanto, Casagrande destacou que isso pode mudar na próxima semana, caso a taxa de ocupação das UTIs volte a aumentar.

"Caímos de 80% (de ocupação de leitos), mas ainda estamos perto de 80%. Assim, a gente consegue fazer com que alguns municípios voltem a ser risco baixo e alguns moderados. Mas, se não tomarmos os cuidados necessários, voltaremos para acima de 80% e aí o mapa fica todo amarelo e vermelho novamente" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Para as cidades com risco alto, as restrições permanecem: restaurantes poderão abrir de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, com o funcionamento proibido nos finais de semana; as academias seguem com a limitação de, no máximo, cinco alunos por hora; e o comércio segue o funcionamento em dias alternados, de 10h às 16h, com proibição de abertura nos finais de semana.

"MUNICÍPIOS DEVEM CONTINUAR TRABALHANDO"

Questionado sobre a perspectiva de melhora para os municípios ainda em risco alto, o governador disse que as cidades devem continuar trabalhando, principalmente no controle de casos ativos, mas também na fiscalização.

"Os municípios que estão em risco alto precisam continuar trabalhando para aumentar o número de curados. Para isso, têm que isolar os ativos. Isso é fundamental para classificarmos bem o status do município. Sobre a fiscalização, vamos continuar trabalhando com Bombeiros e Polícia Militar. Mas é fundamental que seja feita pelo município, pela Vigilância Sanitária municipal. É importante que seja mantido o trabalho em conjunto", destacou.

CAUTELA

Além das orientações, Casagrande fez um pedido durante a coletiva deste sábado (18). Não só para os municípios com risco alto, mas também para os demais, o governador orientou que todo o Estado continue com as ações de controle da transmissão da doença.