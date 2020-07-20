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Violência contra a mulher

Homem é preso após agredir a namorada com soco-inglês em Vila Velha

Quando o suspeito percebeu que a vítima estava muito ensaguentada, ele mesmo a levou ao Pronto Atendimento (PA) da Glória. Mas, ao chegar à unidade de saúde, o homem começou a bater na mulher novamente, de acordo com testemunhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 09:40

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 09:40

PA da Glória
A vítima foi atendida inicialmente no PA da Glória Crédito: Marcelo Prest/Arquivo A Gazeta
Projeto Todas Elas
Uma mulher de 23 anos foi agredida pelo namorado com soco-inglês na madrugada desta segunda-feira (20). O suspeito tem 29 anos e, segundo testemunhas, chegou a bater nela inclusive dentro do Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha.
A mulher afirmou à polícia que ela e o namorado estavam ingerindo bebida alcoólica e que o suspeito também estava fazendo uso de drogas. A vítima contou que, em um dado momento, começou uma discussão devido a ciúmes e o homem passou a agredi-la com socos e chutes, inclusive utilizando um soco-inglês  arma branca com quatro orifícios para se encaixar os dedos, como anéis. A vítima teve muitos ferimentos no rosto.

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Quando o suspeito viu que a namorada estava muito ensaguentada, ele mesmo a levou para o PA da Glória. Mas, na unidade de saúde, o suspeito começou a bater na mulher novamente, de acordo com testemunhas. Funcionários do PA ligaram para a Polícia Militar, que chegou ao local e prendeu o suspeito.
O homem foi autuado pelo crime de lesão corporal. A delegada estipulou uma fiança de R$ 3 mil, mas ele não pagou e foi levado para o presídio. Já a vítima, por causa da gravidade dos ferimentos, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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