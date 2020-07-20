Homem é preso após agredir a namorada com soco-inglês em Vila Velha

A mulher afirmou à polícia que ela e o namorado estavam ingerindo bebida alcoólica e que o suspeito também estava fazendo uso de drogas. A vítima contou que, em um dado momento, começou uma discussão devido a ciúmes e o homem passou a agredi-la com socos e chutes, inclusive utilizando um soco-inglês  arma branca com quatro orifícios para se encaixar os dedos, como anéis. A vítima teve muitos ferimentos no rosto.