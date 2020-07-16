Operação Ana Julia: polícia prende três mulheres por crimes em Linhares

Três mulheres foram presas nesta quarta-feira (15) durante a Operação Ana Julia, deflagrada pela Polícia Civil com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra suspeitas de envolvimento em crimes no município de Linhares, na Região Norte do Estado.
De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional, delegado Fabrício Lucindo, a operação contou com o apoio de policiais de Linhares, Sooretama e Rio Bananal. Durante as buscas, policiais localizaram, no bairro Bebedouro, uma mulher de 26 anos. Contra ela existia um mandado de prisão em aberto pela prática de crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.
Já no bairro Planalto, outra equipe conseguiu encontrar e prender outra mulher de 28 anos que, segundo a Polícia Civil, possuía um mandado de prisão em aberto por crime de lesão corporal.
Outra equipe de policiais foram até o bairro Pó do Shell, onde uma mulher de 18 anos foi presa. A jovem tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça pela por tráfico de entorpecentes.
Ao final da operação, as mulheres foram encaminhadas para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foram interrogadas. Após o depoimento, as três suspeitas foram encaminhadas para o Presídio Feminino de Colatina, na Região Noroeste do Estado, onde vão permanecer à disposição da Justiça.