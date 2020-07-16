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Operação Pantanal

Polícia faz operação contra o tráfico de drogas na Serra

Segundo o delegado Tarcísio Otoni, titular do Denarc, uma liderança do tráfico já foi presa. A região, segundo ele, é usada até para esconder corpos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 07:00

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 07:00

Polícia Civil deflagra operação Pantanal contra o tráfico na Serra
Polícia Civil deflagra operação Pantanal contra o tráfico na Serra Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Pantanal para combater o tráfico de drogas no município da Serra. Ao todo, 160 policiais tentam cumprir 32 mandados de busca e apreensão nos bairros Serra Dourada I, II e III, Santa Rita de Cássia e Novo Porto Canoa. De acordo com informações da polícia, um homem suspeito de ser o chefe do tráfico na região foi preso em Manguinhos, também na Serra.  
A operação é coordenada pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), contando com o apoio de outras unidades, da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) também sobrevoa a região.
Polícia Civil deflagra operação Pantanal contra o tráfico na Serra
Polícia Civil deflagra operação Pantanal contra o tráfico na Serra Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

PRISÃO

O objetivo, segundo a Polícia Civil, é desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas da região. A operação recebeu esse nome porque a região é conhecida como Pantanal. Segundo o delegado Tarcísio Otoni, titular do Denarc, uma liderança do tráfico já foi presa. A região, segundo ele, é usada até para esconder corpos.
"É uma região de intenso tráfico de drogas, com reflexos em outros crimes violentos. Queremos identificar e prender pessoas associadas ao tráfico de drogas. Temos informações que é uma região extensa de alagado, onde já encontramos armas de fogo, entorpecentes e temos informações que pessoas julgadas pelo Tribunal do Crime foram enterradas na região", relatou o delegado, em entrevista à TV Gazeta.
O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, também acompanha a operação e contou que esse líder do tráfico na região do Pantanal reside em outro bairro, em Manguinhos.
"O tráfico é covarde, é brutal, impõe terror nessas comunidades. O que a gente está fazendo aqui é resgatar uma comunidade, tentando expulsar esses criminosos"
Alexandre Ramalho - Secretário de Estado da Segurança Pública
A operação da Polícia Civil foi desencadeada numa região conhecida como Pantanal
A operação da Polícia Civil foi desencadeada numa região conhecida como Pantanal Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

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