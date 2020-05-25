Suspeito de oferecer emprego e tentar estuprar mulheres é preso em Vila Velha

O suspeito de aplicar golpes de falso emprego e ainda tentar estuprar as vítimas foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo/A Gazeta

Um homem de 34 anos foi preso no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha , neste domingo (24) pela Polícia Civil. Contra ele havia um mandado de prisão por violação sexual mediante fraude.

Segundo a polícia, o detido oferecia às vítimas um emprego de babá e quando as mulheres chegavam ao destino, o homem tentava estuprá-las. Embora tenha sido detido em Vila Velha, o mandado de prisão contra o suspeito foi expedido pela Justiça de Minas Gerais, pois um dos crimes teria ocorrido em solo mineiro.

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A Polícia Civil acredita ainda que o homem também tenha praticado os golpes de falso emprego na Grande Vitória e está investigando possíveis casos. Pouco depois da detenção, uma mulher procurou a Delegacia Regional de Vila Velha e disse ter sido vítima do golpista após ver a "oferta" do anúncio de emprego feita por ele. Ao chegar no local, a mulher relatou ter sofrido tentativa de estupro.

A vítima, contudo, não registrou boletim de ocorrência na época do fato porque se sentiu envergonhada e assustada com a situação vivenciada. Na delegacia, a mulher foi informada que a prisão do suspeito era por outro crime cometido. Ela informou que retornaria nesta segunda-feira (25) para tentar um reconhecimento facial do homem.