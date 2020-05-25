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Golpe do falso emprego

Suspeito de oferecer emprego e tentar estuprar mulheres é preso em Vila Velha

Após denúncia anônima, a polícia prendeu, no bairro Ulisses Guimarães, um suspeito de aplicar golpes de emprego falso de babá e tentar estupro as vítimas. Contra o homem de 34 anos havia um mandado de prisão por violação sexual mediante fraude
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 09:32

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 09:32

2ª Delegacia Regional de Vila Velha
O suspeito de aplicar golpes de falso emprego e ainda tentar estuprar as vítimas foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo/A Gazeta
Um homem de 34 anos foi preso no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, neste domingo (24) pela Polícia Civil. Contra ele havia um mandado de prisão por violação sexual mediante fraude.
Segundo a polícia, o detido oferecia às vítimas um emprego de babá e quando as mulheres chegavam ao destino, o homem tentava estuprá-las. Embora tenha sido detido em Vila Velha, o mandado de prisão contra o suspeito foi expedido pela Justiça de Minas Gerais, pois um dos crimes teria ocorrido em solo mineiro.

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A Polícia Civil acredita ainda que o homem também tenha praticado os golpes de falso emprego na Grande Vitória e está investigando possíveis casos. Pouco depois da detenção, uma mulher procurou a Delegacia Regional de Vila Velha e disse ter sido vítima do golpista após ver a "oferta" do anúncio de emprego feita por ele. Ao chegar no local, a mulher relatou ter sofrido tentativa de estupro.
A vítima, contudo, não registrou boletim de ocorrência na época do fato porque se sentiu envergonhada e assustada com a situação vivenciada. Na delegacia, a mulher foi informada que a prisão do suspeito era por outro crime cometido. Ela informou que retornaria nesta segunda-feira (25) para tentar um reconhecimento facial do homem.
A Polícia Militar chegou ao suspeito após uma denúncia anônima e conseguiu efetuar a prisão. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

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