Vídeo: policial reage a tentativa de assalto no ES

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Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto, na noite dessa quinta-feira (21), em Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. O militar trocou tiros com um dos suspeitos.

De acordo a Polícia Militar, o soldado relatou que ao desembarcar de seu carro, próximo a um banco onde realizaria um saque, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta que anunciaram o assalto exigindo a chave do veículo.

Segundo o relato do militar, o carona desceu da motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, e o soldado revidou os disparos. Em seguida, os criminosos fugiram do local. As imagens foram gravadas por uma câmera de videomonitoramento da região.

A PM informou ainda que buscas foram realizadas por toda a região, porém os suspeitos não foram localizados. O policial não sofreu ferimentos.