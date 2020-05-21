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Trevo de Maringá

Após furto, grama de obra é devolvida na Serra; veja vídeo

Tapetes de grama foram furtados no último domingo (17) em uma obra realizada pela prefeitura no bairro Maringá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 12:37

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 12:37

A Prefeitura da Serra informou que o homem que foi flagrado furtando tapetes de grama natural em uma obra no bairro Maringá devolveu o material. Assim como um vídeo foi gravado no momento em que a grama era furtada, um mesmo registro foi feito quando a grama foi devolvida.
O assessor de gabinete da Prefeitura da Serra, Igor Elson de Almeida, disse, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, que o rápido trabalho da Polícia Civil ajudou para que a grama fosse devolvida ao local.
"Nós queremos agradecer a população da Serra e ao denunciante que fez o vídeo e colocou nas redes sociais. A nossa Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social imediatamente foi à Delegacia de Polícia Civil de Laranjeiras. A Polícia Civil rapidamente abriu o inquérito. Pela placa, identificou o morador, foi até a sua residência, o intimou e levou à delegacia. Ele estará respondendo como furto qualificado, porque o bem provém de dinheiro público. E, imediatamente, ele veio devolver a grama, no mesmo veículo, aqui no trevo de Maringá para a empresa prestadora de serviço contratada"
Igor Elson de Almeida - Assessor de gabinete da Prefeitura da Serra

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Grama sendo devolvida em obra realizada no Trevo de Maringá, na Serra
Grama sendo devolvida em obra realizada no Trevo de Maringá, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para dar mais detalhes do caso. Por meio de nota, respondeu. "A Polícia Civil informa que o suspeito foi ouvido na Delegacia Regional de Serra, e como não estava mais em situação de flagrante, ele prestou depoimento e foi liberado. Será aberto um Inquérito Policial e ele vai responder pelo crime de furto consumado, mesmo tendo devolvido o produto do furto. A devolução servirá para atenuar a pena no caso de uma condenação na Justiça. A pena para o crime de furto simples e de 01 a 04 anos de reclusão".
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou.
Demandada, a Prefeitura da Serra respondeu também por meio de nota. 
"A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Defesa Social, entrou em contato com a Polícia Civil e informou a placa do carro do suspeito de furto. A Polícia Civil o intimou, ele confessou, e devolveu a grama. Como não houve flagrante, ele foi liberado e vai ser processado", concluiu.

O CASO

Dois homens foram flagrados no último domingo (17) furtando a grama da obra da rotatória Maringá, na Serra. A Prefeitura da Serra divulgou as imagens do momento da infração que mostram que mesmo percebendo que estavam sendo filmados, os infratores não se intimidaram e continuaram com a ação.
O vídeo  gravado por um motorista que passava pelo local  mostra que dois homens em um carro estacionaram ao lado da obra para retirar a grama. As imagens mostram um dos homens segurando a porta do porta-malas do veículo e o outro retirando os pedaços da grama e colocando dentro do veículo. Revoltado, o motorista que filmou a ação chegou a alertar os homens, informando que a ação não era correta, mas foi ignorado.
De acordo com a Prefeitura da Serra, a construção é um investimento de mais de R$ 8 milhões que vai beneficiar mais de 100 mil pessoas no município. A obra, que já está na reta final, segundo o município, tem objetivo de acabar com o engarrafamento e dar mais segurança para quem passa pela região.

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